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У школьников должны быть равные условия для поступления в вузы - Лукашенко
У школьников должны быть равные условия для поступления в вузы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате "Открытый микрофон". Об этом сообщает БЕЛТА.
"Я достаточно информирован о многих процессах в обществе. Знаком в том числе и с вашими учебными программами, отслеживаю, как проходят вступительные экзамены, распределение", - отметил Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что в его время поступить в вуз было очень сложно. Однако, убежден глава государства, такая возможность должна быть у каждого школьника. "Я стремлюсь делать все, чтобы все имели равные условия", - заявил он.
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