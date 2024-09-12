ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

У школьников должны быть равные условия для поступления в вузы - Лукашенко

Изображение
БЕЛТА

У школьников должны быть равные условия для поступления в вузы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате "Открытый микрофон". Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я достаточно информирован о многих процессах в обществе. Знаком в том числе и с вашими учебными программами, отслеживаю, как проходят вступительные экзамены, распределение", - отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что в его время поступить в вуз было очень сложно. Однако, убежден глава государства, такая возможность должна быть у каждого школьника. "Я стремлюсь делать все, чтобы все имели равные условия", - заявил он.

вузАлександр Лукашенко

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все