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У Беларуси и Индии нет противоречий по международной повестке
О необходимости более активно развивать экономические отношения сегодня шла речь на встрече Президента Беларуси со спикером нижней палаты парламента Индии. Такая серьезная задача стоит перед Минском и Нью-Дели. Вести диалог странам легко. У Беларуси и Индии нет противоречий по международной повестке. Политические контакты должны стать основой для продвижения торговли. Кстати, развитие отношений лидеры государств обсуждали на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества - продолжили эту тему и сегодня, но уже с руководством законодательной власти. Парламентарии Индии - в нашей стране с визитом. Накануне прошли переговоры в Национальном собрании, сегодня делегация посетила Парк высоких технологий. Подобные встречи - возможность еще раз взглянуть на все сферы белорусско-индийского взаимодействия и обсудить портфель совместных проектов.
Почему парламентская дипломатия на руку двум государствам, а также подробности переговоров - у нашего политического обозревателя Натальи Бреус.
Лидеры Беларуси и Индии пересекались буквально на днях - виделись в китайском Циндао. Местом встречи стала площадка саммита Шанхайской организации сотрудничества. На полях форума есть возможность говорить не только о глобальных вопросах и региональной проблематике, но и, конечно же, о двусторонних отношениях. Развитие белорусско-индийских Александр Лукашенко обсуждал с премьером этой страны Нарендрой Моди, что будет наиболее перспективным для стран.
Такие контакты "на ногах" позволяют лишний раз проверить пульс двусторонних отношений. Подобной возможностью и Александр Лукашенко, и Нарендра Моди, не стесняясь, пользуются последние несколько лет. Так что это не начало, а продолжение большого белорусско-индийского диалога. Его заметно подстегнул и прошедший осенью визит нашего Президента в Индию. Тогда с руководством этого крупного государства в Южной Азии договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства.
Именно тогда условились о локализации в этой стране белорусских промышленных гигантов – Гомельмаша, МТЗ и МАЗа. Кстати, будут в Южноазиатском регионе центры подготовки специалистов технического профиля. Вообще рассчитывают на взаимный трансфер технологий. Индия славится своими фармацевтами и рынком лекарств. Именно в этой стране Южной Азии (а еще в Китае) белорусы закупают субстанции для лекарственного производства. Нынешний год в Беларуси станет годом фармацевтических открытий - стартуют совместные производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, гепатита и туберкулеза. Приток индийских технологий позволит сделать медикаменты максимально эффективными, но главное - доступными и дешевыми. Серьезная альтернатива дорогому импорту. В Беларуси в работе не менее трех таких предприятий с индийским капиталом. Завод в Скиделе, который возводят на действующей там площадке Белмедпрепаратов, - один из них.
Полноценно работать производство начнет уже в конце этого года. Пока ждут поставку необходимого оборудования. Будут выпускать белорусские лекарства по индийским технологиям (пока из азиатского сырья), в перспективе освоят и его выпуск. Всего более полусотни наименований новых медикаментов. Это так называемые антиретровирусные препараты, помогающие улучшить качество жизни, тем самым продлив ее ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом. В планах также производить на белорусско-индийском предприятии и лекарства для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Директор предприятия рассказывает и о планах, и том, почему именно Беларусь стала магнитом для инвестора.
Если в целом, то динамика торговых отношений Беларуси и Индии радует – государства ежегодно прибавляют. В прошлом году товарооборот стран приблизился к полумиллиарду долларов. Белорусский экспорт в Индию делают калийные удобрения. Это львиная доля общей торговли. Но можно больше. Почти полуторамиллиардная страна переводит экономику на инновационные рельсы. Беларусь готова участвовать в госпрограммах Индии, которые нацелены на поддержку национального производства. Речь, например, о развитии инфраструктуры и горнодобывающей промышленности. Ведь это может быть на пользу сразу двум государствам. О взаимной выгоде говорила и спикер индийского парламента. Кстати, для встречи с Президентом Беларуси политик выбрала яркое сари. Желтый цвет символизирует знание и силу разума.
Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Индии:
"Спасибо за приглашение, я очень рада побывать в вашей стране. Я у вас первый раз. Отношения наших стран основаны на дружбе, сложившейся исторически. И та поддержка, которую мы оказываем друг другу на международной арене, - это символ нашей дружбы. Я также понимаю, что одной дружбой сыт не будешь, надо развивать торговые отношения, чтобы это было взаимовыгодно".
Визит парламентской делегации Индии, которая провела переговоры с коллегами в Национальном собрании, а также посетила Парк высоких технологий и белорусские промышленные гиганты, говорит, что политический диалог между странами только крепнет. Того же ждут и от экономики.
Индийский брат "Великого камня" может появиться под Оршей. Удобное место для логистического центра и промышленного кластера. Там проходят серьезные транспортные коридоры. Рукой подать до России и прибалтийских портов. Надо сказать, что возможностями площадки в Болбасове уже заинтересовались индийские бизнесмены. Приезжали, смотрели. На проекты в будущем парке готовы задействовать средства специальной индийской кредитной линии, тем более что Беларусь готова предоставить для резидентов льготный налоговый режим. Готовится проект указа о предоставлении преференций.
Вот такой дальновидный и гостеприимный жест. Кстати, в традициях белорусского гостеприимства индийских парламентариев потчевали блюдами национальной кухни. Возможность распробовать Индию на вкус есть и у белорусов.
Прямо в центре столицы Нахар Бикаш готовит настоящий индийский плов и национальные лепешки. В Беларусь приехал за образованием, здесь и остался и нашел спутницу жизни. Сегодня Нахар владеет белорусским дипломом инженера, а еще собственным индийским рестораном. Продает продукты и косметику из Индии и даже преподает йогу. Говорит: вроде и менталитет у нас разный, но найти общий язык легко. Было бы желание.
На экономической кухне универсальных рецептов нет. Но без таких ингредиентов, как доверие, порядочность, поддержка, точно не обойтись. Это понимают и в Индии, и в Беларуси, выстраивая сотрудничество, которое будет по вкусу и на пользу двум странам.
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