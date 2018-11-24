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У Минска новый мэр
Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома.
Ранее он занимал должность министра транспорта и коммуникаций. Перед градоначальником стоит немало серьезных задач: разобраться с кадровыми вопросами в столичном аппарате, необходимо обратить внимание и на коррупцию. Все это требует исправления и в сжатые сроки. При выборе мэра рассматривалось более десяти кандидатур, однако предпочтение отдали ответственному и эффективному управляющему.
Минск не просто столица - экономическое, культурное и политическое сердце Беларуси. С каждым годом растет число туристов, проходят международные форумы. И отдельное внимание II Европейским играм. К спортивному форуму город должен не просто преобразиться, а стать еще удобнее, уютнее и для многочисленных гостей, и жителей. В таких делах всегда важен свежий взгляд. Поэтому Глава Администрации Президента Наталья Кочанова еще раз отметила: смена градоначальника - не чрезвычайная ситуация, а планомерная ротация кадров.
Анатолий Сивак сегодня же отправился принимать дела в Мингорисполком - время не терпит. Как отметил Глава государства, на полное погружение в проблемы и жизнь города у новоиспеченного мэра есть три недели. После Александр Лукашенко посетит Мингорисполком, чтобы встретиться со столичным активом и руководством города для обстоятельного и серьезного разговора. Также отметим, что бывший председатель Минского исполкома Андрей Шорец будет переведен на другое место работы.
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