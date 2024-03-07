У Президента Беларуси с докладом глава Совета Республики Наталья Кочанова

Во Дворце Независимости обсуждают формирование Совета Республики Национального собрания Беларуси. В кабинете у главы государства Александра Лукашенко с докладом спикер верхней палаты Наталья Кочанова.

Большой объем уже послевыборной работы ждет белорусский парламент. Напомним, он состоит из двух палат - нижней и верхней.