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У Президента Беларуси с докладом глава Совета Республики Наталья Кочанова

Во Дворце Независимости обсуждают формирование Совета Республики Национального собрания Беларуси. В кабинете у главы государства Александра Лукашенко с докладом спикер верхней палаты Наталья Кочанова.

Большой объем уже послевыборной работы ждет белорусский парламент. Напомним, он состоит из двух палат - нижней и верхней.

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