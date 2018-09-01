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У Президента накануне был большой кадровый день
Президент Беларуси накануне согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти и дипломатических работников.
Министром энергетики назначен Виктор Каранкевич, а министром финансов Максим Ермолович. После назначения Игоря Ляшенко вице-премьером образовалась вакансия председателя Белнефтехима. На эту должность Глава государства согласовал Андрея Рыбакова. В разговоре с новыми руководителями Глава государства рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.
Гомельский район теперь курирует Елена Алексина. Она перешла на должность из депутатского корпуса. Юрий Горлов теперь руководит Молодечненским районом, а освободившуюся вакансию в Столбцах занял Денис Колесень. Председателем Быховского райисполкома стал Дмитрий Мартинович, за Климовичский район отвечает Леонид Засемчук. Новые лица и на ключевых промышленных предприятиях страны. Минский моторный завод возглавил Александр Рогожник, а Брестский электроламповый - Ирина Зарембовская.
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