У Президента накануне был большой кадровый день

Министром энергетики назначен Виктор Каранкевич, а министром финансов Максим Ермолович. После назначения Игоря Ляшенко вице-премьером образовалась вакансия председателя Белнефтехима. На эту должность Глава государства согласовал Андрея Рыбакова. В разговоре с новыми руководителями Глава государства рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.

Гомельский район теперь курирует Елена Алексина. Она перешла на должность из депутатского корпуса. Юрий Горлов теперь руководит Молодечненским районом, а освободившуюся вакансию в Столбцах занял Денис Колесень. Председателем Быховского райисполкома стал Дмитрий Мартинович, за Климовичский район отвечает Леонид Засемчук. Новые лица и на ключевых промышленных предприятиях страны. Минский моторный завод возглавил Александр Рогожник, а Брестский электроламповый - Ирина Зарембовская.