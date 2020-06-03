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У Президента обсудили ход строительства масштабного комплекса под Руденском

Миллиард долларов - на такую выручку рассчитывает Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в ближайшие годы.


Беларусь реализует уникальный инновационный агропроект

Накануне у Президента обсудили ход строительства масштабного комплекса

из 14 инновационных заводов АПК под Руденском. Производства будут поэтапно вводиться в эксплуатацию - вплоть до 2032 года. Одно из них заработает в ближайшее время. Речь идет о глубокой переработке зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. Это позволит выпускать высокопродуктивные и сбалансированные корма и кормовые добавки. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС и Азии. В основе - технология завтрашнего дня, предложенная китайскими партнерами.


Градостроительные проекты Минска на контроле Президента

Кроме того, Глава государства встретился с мэром Минска. Речь шла градостроительных проектах и ситуации в городе. Требование Президента - обеспечить полный порядок в Минске. Обсуждалось и строительство комплекса "Минск-Мир", новой многофункциональной клинической больницы и дополнительные площади для исторического музея.

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