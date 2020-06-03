У Президента обсудили ход строительства масштабного комплекса под Руденском

из 14 инновационных заводов АПК под Руденском. Производства будут поэтапно вводиться в эксплуатацию - вплоть до 2032 года. Одно из них заработает в ближайшее время. Речь идет о глубокой переработке зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. Это позволит выпускать высокопродуктивные и сбалансированные корма и кормовые добавки. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС и Азии. В основе - технология завтрашнего дня, предложенная китайскими партнерами.