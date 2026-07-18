Уборочная кампания, инвестпроекты и кадры - Лукашенко заслушал доклад Крутого

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклад главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях.

Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Эта тема всегда актуальна, особенно ввиду высокого урожая нынешнего года, который пока еще в основном стоит на полях. Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, - сохранить. Поэтому и с учетом погодных условий глава государства акцентирует внимание на необходимость слаженной работы зерносушильного комплекса. Александр Лукашенко также поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов.

Отдельно Александр Лукашенко обозначил вопрос по обеспечению уборочной кампании топливом под полную потребность. Проблем в этой сфере нет, но специально созданная рабочая группа вскрыла случаи воровства топлива. Указано на недопустимость подобных фактов особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире.

Планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Соответствующие вопросы будут обсуждаться в развитие договоренностей на высшем уровне с ключевыми партнерами в Азии и Африке, в том числе по итогам недавней комплексной командировки Александра Лукашенко. Глава государства считает недостаточной динамику реализации ряда намеченных проектов, которые нужны, чтобы закрепиться на новых рынках.

Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. С Президентом во время доклада обсуждены кандидатуры, которые вносятся на рассмотрение. Александр Лукашенко подчеркнул, что и впредь будет делаться серьезный упор на перенос управленческого давления вниз - на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами по повышению их роли и полномочий в развитии того или иного района.

Дмитрий Крутой доложил Президенту о формировании протокола поручений по итогам рабочих поездок Президента в Шкловский и Оршанский районы. Одна из тем, которая будет отражена в документе, касается известкования почв. По степени важности глава государства считает данный проект сопоставимым с задачами по мелиорации. В протоколе поручений будут вопросы, касающиеся реализации договоренностей о сотрудничестве с Узбекистаном.

Заключительный тематический блок в докладе касался подготовки дальнейшей работы Александра Лукашенко в регионах. Предполагается, что в скором времени глава государства посетит Брестскую и Гомельскую области, где намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств, оценит работу полностью отечественного пресс-подборщика.