Уборочная кампания, производство сельхозтехники и комплексное развитие региона в целом. Рабочая поездка Президента в Ивьевский район

От вопросов уборочной кампании и полевых работ, производства сельхозтехники до комплексного развития региона и области. Президент провел инспекцию Ивьевского района Гродненщины.

Александру Лукашенко доложили о ходе жатвы, где уже по традиции Гродненская область в лидерах

Глава государства еще раз отметил, что необходимо действовать разумно - минимизировать потери при уборке урожая, особенно с учетом кукурузы. В общей сложности цель – собрать не менее 9 миллионов тонн. Также Александр Лукашенко призвал регионы подходить самостоятельно к заготовке кормов. Изучит белорусский лидер в ближайшее время и ситуацию с переработкой льна. Так, по сравнению с прошлым годом урожайность в нынешнем сезоне почти в два раза выше. Александр Лукашенко планирует посетить Кореличи и Дятлово, где ознакомится с работой льнозаводов, которые завершили модернизацию. В целом Президент намерен уделить особое внимание районам, отдаленным от областных центров.







Детально Глава государства ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники

Там за первое полугодие экспортировали машин на 3 миллиона долларов. Новый рынок - Узбекистан, куда направят белорусские агрегаты уже в скором времени. Также руководство компании попросило поддержки у государства в разрешении некоторых вопросов: проведение испытаний техники, поддержка за рубежом на крупных выставках и выделение мест для частников в торговых домах государственных промышленных предприятий. Заострил Александр Лукашенко внимание и на работу бизнеса в деревообработке. Государство готово оказать содействие предпринимателям и даже выделить площади под расширение производства.







Следующая остановка Президента - Ивьевский центр культуры



Где местный ансамбль показал небольшой фрагмент спектакля. Молодым театралам Александр Лукашенко посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от имени Главы государства вручили шоколад "Президент". После Александр Лукашенко посетил выставку мастеров народного творчества и пообщался с жителями города.





Небольшое местечко Ивье еще называют символом белорусской религиозной толерантности