3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Уборочная кампания, производство сельхозтехники и комплексное развитие региона в целом. Рабочая поездка Президента в Ивьевский район
От вопросов уборочной кампании и полевых работ, производства сельхозтехники до комплексного развития региона и области. Президент провел инспекцию Ивьевского района Гродненщины.
Александру Лукашенко доложили о ходе жатвы, где уже по традиции Гродненская область в лидерах
Глава государства еще раз отметил, что необходимо действовать разумно - минимизировать потери при уборке урожая, особенно с учетом кукурузы. В общей сложности цель – собрать не менее 9 миллионов тонн. Также Александр Лукашенко призвал регионы подходить самостоятельно к заготовке кормов. Изучит белорусский лидер в ближайшее время и ситуацию с переработкой льна. Так, по сравнению с прошлым годом урожайность в нынешнем сезоне почти в два раза выше. Александр Лукашенко планирует посетить Кореличи и Дятлово, где ознакомится с работой льнозаводов, которые завершили модернизацию. В целом Президент намерен уделить особое внимание районам, отдаленным от областных центров.
Детально Глава государства ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники
Там за первое полугодие экспортировали машин на 3 миллиона долларов. Новый рынок - Узбекистан, куда направят белорусские агрегаты уже в скором времени. Также руководство компании попросило поддержки у государства в разрешении некоторых вопросов: проведение испытаний техники, поддержка за рубежом на крупных выставках и выделение мест для частников в торговых домах государственных промышленных предприятий. Заострил Александр Лукашенко внимание и на работу бизнеса в деревообработке. Государство готово оказать содействие предпринимателям и даже выделить площади под расширение производства.
Следующая остановка Президента - Ивьевский центр культуры
Где местный ансамбль показал небольшой фрагмент спектакля. Молодым театралам Александр Лукашенко посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от имени Главы государства вручили шоколад "Президент". После Александр Лукашенко посетил выставку мастеров народного творчества и пообщался с жителями города.
Небольшое местечко Ивье еще называют символом белорусской религиозной толерантности
Город наглядно демонстрирует, как нужно жить в мире и согласии. При общей численности населения около 8 тысяч человек здесь не одно столетие мирно сосуществуют четыре конфессии. В знак этого на центральной площади был установлен монумент "Единство четырех конфессий". Сегодня в Ивье исполнилась детская мечта двух сестер с библейскими именами Есфирь и Авигея. С четвертого класса они мечтали познакомиться и сделать фотографию с Президентом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов