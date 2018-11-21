3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" пообщались с Президентом Беларуси
Здесь победит только сильнейший! Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" накануне пообщались с Президентом Беларуси.
Но сначала молодых талантов ждал сюрприз - небольшая экскурсия по Дворцу Независимости. Все с огромным интересом знакомились с уже историческими залами, где проходили самые значимые международные форумы. Нынешних посетителей они также заинтересовали с профессиональной точки зрения: как не проверить акустику Дворца Независимости?
Приятным дополнением к экскурсии стала личная встреча с Президентом нашей страны. Такая детская непосредственность - непременно обнять Президента, сделать с ним фото и даже спеть заглавную песню конкурса. В легком и открытом общении напутственные слова от Александра Лукашенко каждому участнику.
На память о встрече участники, делегаты и организаторы конкурса преподнесли Александру Лукашенко небольшой подарок - символический главный приз детского песенного конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями, которые символизируют потоки звука.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов