Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" пообщались с Президентом Беларуси

Здесь победит только сильнейший! Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" накануне пообщались с Президентом Беларуси.

Но сначала молодых талантов ждал сюрприз - небольшая экскурсия по Дворцу Независимости. Все с огромным интересом знакомились с уже историческими залами, где проходили самые значимые международные форумы. Нынешних посетителей они также заинтересовали с профессиональной точки зрения: как не проверить акустику Дворца Независимости?





Приятным дополнением к экскурсии стала личная встреча с Президентом нашей страны. Такая детская непосредственность - непременно обнять Президента, сделать с ним фото и даже спеть заглавную песню конкурса. В легком и открытом общении напутственные слова от Александра Лукашенко каждому участнику.



