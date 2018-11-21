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Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" пообщались с Президентом Беларуси

Здесь победит только сильнейший! Участники и делегаты детского конкурса "Евровидение" накануне пообщались с Президентом Беларуси.

Но сначала молодых талантов ждал сюрприз - небольшая экскурсия по Дворцу Независимости. Все с огромным интересом знакомились с уже историческими залами, где проходили самые значимые международные форумы. Нынешних посетителей они также заинтересовали с профессиональной точки зрения: как не проверить акустику Дворца Независимости?

Приятным дополнением к экскурсии стала личная встреча с Президентом нашей страны. Такая детская непосредственность - непременно обнять Президента, сделать с ним фото и даже спеть заглавную песню конкурса. В легком и открытом общении напутственные слова от Александра Лукашенко каждому участнику.

На память о встрече участники, делегаты и организаторы конкурса преподнесли Александру Лукашенко небольшой подарок - символический главный приз детского песенного конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями, которые символизируют потоки звука.

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