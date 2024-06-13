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Учреждены официальные геральдические символы Минпрома и Минсвязи и информатизации
Учреждены официальные геральдические символы Министерства промышленности и Министерства связи и информатизации. Соответствующие указы подписал 13 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Указом №227 предусматривается учреждение эмблемы, флага и нагрудного знака Министерства промышленности.
Эмблема представляет собой образ земного шара, в нижней части которого размещено изображение промышленного предприятия. Сверху расположена лента в цветах государственного флага Республики Беларусь и с изображением государственного герба, а снизу - шестерня, которая выступает традиционным символом технической сферы. Флаг и нагрудный знак воспроизводят изображение эмблемы.
Согласно указу №228 учреждены эмблема и флаг Министерства связи и информатизации.
Эмблема представляет собой образ земного шара, обрамленный серой лентой с белорусским орнаментом. Поверх земного шара изображен контур территории Беларуси, в центре которого - радиотрансляционная вышка и почтовый конверт, олицетворяющие собой основные направления деятельности министерства. В нижней левой части размещены в ряд цифры 11110100011, которые обозначают год создания ведомства (1955) в двоичном коде. Флаг воспроизводит изображение эмблемы, размещенной на полотнище бирюзового цвета.
Наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций обоих министерств.
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