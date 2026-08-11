Удобрения, демография и охрана природы: Президент провел совещание с руководством Совмина

Краткий пересказ от ИИ

Положение дел в полях, схемы финансирования закупок удобрений, а также вопросы поддержки семей с детьми и организационный аспект охраны природы. Такой широкий спектр тем 11 августа обсуждал Президент Беларуси Александр Лукашенко с руководством Совмина.

Вопросы разные, но чувствительные и влияют на людей. Сельчане без помощи не останутся, однако схемы финансирования поставок нужных для них удобрений будут пересмотрены.

На повестке были и предложения по решению демографических проблем. Беспрецедентная поддержка семей с детьми - приоритет белорусской политики. Минтруда предлагает новые стимулы. Вопрос - насколько будут они эффективными?

Александр Лукашенко считает, что нащупать нужно оптимальную формулу на госуровне, чтобы мотивировать к осознанному материнству и отцовству. Но в целом, конечно, поддержкой Первого разработчики заручились.

Совещание с руководством Совмина

Такой формат обсуждения важных правовых актов вошел в повседневную практику. Накопился пакет вопросов - руководство Совмина у Президента. В этот раз состав участников разговора очень представительный: приехали и губернаторы. Но в центре внимания остается уборочная кампания, и Александр Лукашенко сделал на этот счет важную ремарку.

"Прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании, - сказал глава государства. - Мы что, не знаем мнение губернаторов по этим вопросам?"

Политика государства в аграрной сфере направлена на поддержку сельчан

Все, что обсуждают, затрагивает людей и чувствительно для бюджета. Один из вопросов касался закупки сельхозорганизациями минеральных удобрений. Без технологий и своевременной подкормки посевов не будет результата на земле. Но как при этом удержать баланс между внутренним и внешним рынками?

Говоря про политику государства в аграрной сфере, Президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена, вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. "Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканский и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в целом картина по стране нормальная. "На 1 августа выбрано 92 % от квот минеральных удобрений. Больше 90 % - это хороший уровень выборки. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Под озимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина, если есть сырье, как вы утверждаете, источники финансирования определены?" - задал закономерный вопрос Александр Лукашенко.

В этой связи он обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированной выручки. "Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут. Как я говорил раньше, в нынешней мировой ситуации предприятия спокойно могли бы продать (удобрения. - Прим. ред.) на внешнем рынке, причем по более высокой цене", - констатировал глава государства.

Мировые цены на удобрения и продовольствие растут

Мировые цены на удобрения растут, как и спрос. Без них качественного продовольствия не получить. Сказались и нарушения логистических цепочек, и ближневосточный конфликт. Строгие рамки государственных подходов не позволяют отечественным производителям стремительно реагировать на конъюнктуру в ущерб белорусским аграриям: оголить свой рынок нельзя. Тем более что новости от западных соседей впечатляют: после сильной засухи европейские фермеры рискуют остаться без хорошего урожая. Аномальная жара может обойтись Европе в 180 млрд евро - растет продовольственная инфляция.

Прежде чем перейти к повестке дня, Александр Лукашенко детально расспросил профильного министра о том, как сейчас справляются аграрии и сколько зерна удастся положить в закрома.

Президент: Нынешний год складывается идеальным для сельхозкультур

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78 % зерновых и рапса. В целом осталось убрать 555 тыс. га зерновых культур. По прогнозам Минсельхозпрода, намолот зерновых без учета рапса может составить 7,6 млн т. Кроме того, суммарно планируется убрать более 1,4 млн т ярового и озимого рапса. В связи с этим глава государства указал главе Минсельхозпрода на местами неудовлетворительное состояние посевов этой культуры прежде всего в Витебской области и потребовал уточнить этот вопрос.

Отдельно было доложено об уборке кукурузы на зерно. В этом году планируется собрать не менее 2,2 млн т кукурузного зерна, что превысит уровень прошлого года.

"Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Ночью прошел дождик, до обеда просохнут посевы - после обеда можно убирать. Может быть, и раньше - это уже дело руководителей и специалистов. Год идеальный, нам нужны дожди. Кроме зерновых, у нас же есть и картофель, и свекла (5 млн т сахарной свеклы мы должны получить), есть другие культуры, которые нуждаются во влаге. Так что пока идеальный год", - считает Александр Лукашенко.

Новая схема закупки минеральных удобрений

Чтобы лишний раз не бегать с корректировками, удешевить минеральные удобрения для наших аграриев и обеспечить выборку квот, правительство предлагает новый подход - передать этот процесс под полный контроль губернаторов. Для Президента же на первом месте остается эффективность.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"С 2028 года мы предлагаем абсолютно новую схему, которая, на наш взгляд, будет самой рабочей. На 50 % это будет консолидированный бюджет, еще 50 % - средства сельскохозяйственных организаций. Но есть оговорка: 50 % средств консолидированного бюджета будут направлены заводам - производителям минеральных удобрений только при оплате сельскохозяйственными организациями своей части".

Вопрос объединения двух госструктур

Без особой раскачки вливаться в обсуждение организационных моментов пришлось новому главе Минприроды. Портфель министра у Максима Лысенко с начала лета. Ранее звучала идея объединить министерство с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, однако Александр Лукашенко дал понять: консенсуса в этом вопросе нет и торопиться не стоит.

Президент напомнил, что эта тема возникла еще при назначении нынешнего руководителя ведомства. "В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно: выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как обратил внимание Президент, кроме браконьерства в сфере охраны природы есть и другие проблемные моменты. "Это охрана нашей природы, и тут надо вписываться на всю катушку, потому что это действительно наше достояние, - заявил он. - В центре огромной цивилизации, Евразийского континента - самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить".

Решено: Минприроды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира не объединять

Аргументы за и против на этом совещании звучали. Правда, уже без прессы. В сухом остатке - все будет как есть.

"По итогам совещания было решено, что Государственная инспекция будет работать по своим направлениям, а Министерство природных ресурсов будет контролировать то, что предписано в наших нормативных правовых документах", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максим Лысенко.

Вместе с тем, добавил он, рассматривался вопрос о возможном расширении зоны ответственности Госинспекции охраны животного и растительного мира. Речь идет не только о пресечении браконьерства, но и о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу.

Поддержка семей с детьми в Беларуси - приоритет

Что касается помощи семьям с детьми, то к этому важнейшему для людей и страны вопросу обращаются регулярно. И вот опять. В Беларуси беспрецедентная поддержка родителям. Как нигде! Выплаты при рождении малыша, семейный капитал для многодетных, а еще ежемесячные пособия.

Президент: Нужно выработать действенную формулу

"Казалось бы, рожайте! На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы - образование, карьера, еще чего-то, а потом уже рожать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что всего 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего: ВВП на душу населения в 2015 году - около 18 тыс. долларов, в 2025 году - примерно 35 тыс. долларов. "Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее (в 2015 году - почти 120 тыс., в 2025 году - 55 тыс.)", - заметил глава государства.

"Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два: двое родителей - двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше - трое и больше, - подчеркнул Президент. - Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы. Во-вторых, станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население".

Трансформация выплат пособий по уходу за ребенком

В Беларуси предлагают снова кардинально пересмотреть меры господдержки. Главное условие Президента - новые финансовые стимулы должны работать на демографию! Будет ли именно так - этот закономерный вопрос адресован правительству.

Для решения демографических задач правительство предложило кардинально пересмотреть меры государственной поддержки семей с детьми. Президент, прежде чем прийти к конкретным решениям в этой сфере, обозначил принципиальные вопросы. "Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости?" - сказал Александр Лукашенко. Глава государства спросил также про мировой опыт, долгосрочный эффект (на пять и более лет) от мощной господдержки и влияние на бюджет, экономику страны.

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя

После обсуждения разработчики документа заручились поддержкой Первого. Родительство - зачастую нелегкий выбор между детьми и карьерой. Минтруда берется минимизировать один из серьезных страхов будущих мам и пап - потерять в доходах, пока малыш растет.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Эти размеры сейчас одинаковы для всех получателей пособий и фактически не зависят от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, которая есть сегодня, - минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране".

Президент: Новые стимулы должны работать на демографию

Понятно, что решение о детях складывается из многих факторов, но кого-то именно этот шаг сподвигнет на декрет. Пока без конкретики: какой процент от зарплаты будут брать в расчет для пособия. Документ доработают, чтобы внести проект закона на рассмотрение парламента уже осенью. А с 2027 года новации воплотят в жизнь