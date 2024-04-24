Угрозы безопасности множатся, а миротворческая миссия международных структур утрачивается - Лукашенко

Угрозы безопасности множатся, а миротворческая миссия международных структур утрачивается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля во время выступленияна заседанииседьмого Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что эксперты всех мастей говорят об ангажированности международных структур Западом, менее радикальные называют их "заложниками геополитического противоборства".

"А какая, по сути, разница - идейные ли они глобалисты или "заложники"? Посмотрите: ведь ситуация сложилась абсурдная. Угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворческая миссия международных структур утрачивается. Это нормально для тех, кто пойдет на все, чтобы не допустить евразийского цивилизационного развития. Все это спрятано за ширмой болтовни", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о климатической конференции, которая прошла в 2023 году ОАЭ. Лидеры западных государств с высоких трибун рассказывали другим странам, как надо жить, чтобы защитить планету, но никто не высказался за прекращение военных конфликтов. "Прекратите воевать - и выбросы уменьшатся кратно. А деньги отправьте тем, кто сегодня бедствует и страдает, - предложил простой выход Президент. - Они рассчитывают, что за этой трепотней и болтовней мы не видим сути".

"Вы представьте, что будет с англосаксонской гегемонией, если все это огромное пространство от Лиссабона до Пекина свяжет новый Шелковый путь. А что будет с Евросоюзом, граждане которого увидят, что развиваться и жить в достатке можно, не торгуя своим суверенитетом, не предавая национальные интересы и не убивая людей. И как бы американцы ни требовали от своих вассалов, но они по очереди едут в Китай к Си Цзиньпину. Это о чем говорит? Это говорит о том, что дураки дураками, а смотрят далеко. Они понимают, что Китай не остановить. И многое будет в будущем зависеть от Китая", - обратил внимание глава государства.

В принципе многие начали прозревать, добавил он. Польша уже попыталась поднять вопрос о приоритете национального права по отношению к праву Европейского союза. "И были быстро поставлены на место. Но тема будет набирать обороты, она не рассосется, не исчезнет", - уверен Александр Лукашенко.

Со своей позиции выступает и Венгрия. Во Франции проходят свои акты неповиновения. По словам Александра Лукашенко, это тоже попытка выбиться из массы послушных стран, хоть как-то заявить о себе.