Указ Президента Беларуси: зарегистрировать земельные участки станет проще

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля подписал указ №273, направленный на упрощение процедур регистрации земельных участков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Указом до 1 января 2028 года устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия.

Также до этой даты продлеваются сроки упрощенного порядка оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные организациям для строительства и обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.