Указ Президента о реализации древесины вводит упрощенный механизм для населения

25 сентября вступает в силу указ Президента о реализации древесины. Он вводит упрощенный механизм для населения. Так, для строительства дома белорусы смогут купить напрямую в лесхозе до 70 кубов круглого леса по ценам ниже рыночных. А для текущего ремонта объектов недвижимости, а также сооружений, которые построены на дачных участках,до 10 кубометров. Правда, в таких случаях обязательным условием является целевое использование данной древесины. Главная цель нового документа - справедливое ценообразование на сырье.



После прошлогоднего ажиотажа биржевые цены стабилизировались. Сейчас они составляют около 100 рублей за кубометр сырья. Этот уровень соответствует нормальным условиям окупаемости затрат на заготовку и вывоз древесины.



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