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Уходящая неделя была насыщена международными встречами Президента
Так, в отношениях Беларуси и Латвии наступает новая эпоха, констатировали журналисты. В пятницу Глава государства встретился с министром иностранных дел этой страны Эдгарсом Ринкевичсом. В последнее время политический диалог идет по нарастающей - это положительно сказывается и на взаимной торговле. В прошлом году цифра превысила полмиллиарда долларов, но потенциал куда больше. Кстати, Главу белорусского государства ждут в Риге с визитом. Дата пока не называется, ведь программу должны наполнить конкретные проекты, которые принесут странам весомый результат. Латвия заинтересована также в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом. А вот о том, что Беларусь не видит препятствий для развития политического диалога с Евросоюзом и готова продолжать движение в этом направлении, Александр Лукашенко заявил на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси. Андреа Викторин завершает свою 4-летнюю миссию в нашей стране. Во Дворце Независимости подвели итоги ее работы и оценили, насколько продвинулись Беларусь и ЕС навстречу друг другу. Стороны научились слышать партнера, оттого совместная работа стала куда более эффективной. При этом остается и огромный потенциал для наращивания взаимодействия: от вопросов большой политики до отдельных проектов и упрощения визового режима.
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