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Украинские журналисты и медиаэксперты обсуждают разговор с Александром Лукашенко
Украинское медиасообщество разобрало на цитаты диалог местных СМИ с Президентом Беларуси. В тренде новостей: заявления Александра Лукашенко о дружбе между Минском и Киевом, а также готовность нашей страны способствовать мирному разрешению конфликта на Донбассе. Эксперты и журналисты отмечают открытость Главы государства при ответе на вопросы – никаких закрытых или неудобных тем. Такой разговор, который, к слову, длился более трех часов, предваряет Форум регионов Беларуси и Украины. Пройдет он в Житомире на следующей неделе. Ну а сегодня наш политический обозреватель Алексей Волков изучал в украинской столице мнения о большом разговоре в частности и отношениях Минска и Киева в целом.
Разговор получился более чем обстоятельным - три с половиной часа
Информационный десант из шести украинских СМИ вчера высадился в Минске для беседы с Президентом. Разговор получился более чем обстоятельным – длился три с половиной часа. Александр Лукашенко отвечал на все, даже самые каверзные вопросы, впрочем, уже вечером стало понятно: реформы, новое правительство – это, конечно, хорошо, но украинцев, как и прежде, больше всего волнуют вопросы мира и территориальной целостности страны. Именно слова Президента о белорусских миротворцах на востоке Украины выносят в заголовки.
Сложная геополитическая обстановка продиктовала свой тон диалога Александра Лукашенко и журналистов. Интеграция с Россией, Минские соглашения и даже языковой вопрос: искусственно выращенная политтехнологами, это чуть ли не главная причина раскола в обществе. Беларусь предлагает ко всем вопросам (будь то внутренним или внешним) подходить спокойно и без решений, о которых можно пожалеть в дальнейшем.
А. Лукашенко: Беларусь готова рассмотреть любые просьбы по содействию урегулированию конфликта в Украине
В руках блокнот из Дворца Независимости, "чтобы еще раз обдумать самые интересные посылы". Для Сергея Браги, главного редактора "Правительственного курьера", это третий визит в Минск и первая возможность задать вопрос Президенту.
Александр Лукашенко отметит: близкие отношения Беларуси и России не означают плохие с Украиной. Минск - ключевая переговорная площадка, это же реноме готов поддержать и нынешний президент Владимир Зеленский.
Минск и Киев открыты к новым инвестициям
Как театр начинается с вешалки, так любая политика с экономики. В этом плане Минск и Киев открыты к новым инвестициям и готовы работать вместе. Поставка нефти через Одесский порт, аграрный сектор и логистика - такое экономическое блюдо страны собираются готовить на сотни миллионов долларов.
Кстати, по уровню цитирования в Украине встреча с Александром Лукашенко даже немного подвинула новости из США. Там, глава государства стал жертвой информационного… доноса. Телефонный разговор Зеленского и Трампа привел к объявлению процедуры импичмента последнего. Мол, давит на независимую страну - Украину - с расследованием дела сына Джо Байдена - визави главы Белого дома на предстоящих выборах. Миллиардер-президент уверяет: сын конкурента качает не только нефть в соседней стране, но и выкачивает деньги.
СМИ же отметили: Зеленский выглядел потерянным и растерянным. Куда продуктивнее может получиться встреча тет-а-тет с белорусским лидером.
А. Лукашенко о предстоящей встрече с В. Зеленским: Мы с ним общий язык, гарантирую, найдем!
В целом же разговор действительно получился объемным и обстоятельным - по-соседски. И это, кстати, предвестник большого мероприятия. Уже на следующей неделе состоится Форум регионов Беларуси и Украины. Пройдет он в Житомире. Ожидается, что именно там Александр Лукашенко и Владимир Зеленский проведут первую официальную встречу.
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