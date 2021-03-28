Укрепление партнерства

Минск и Москва на неделе подтвердили готовность к укреплению партнерства, в том числе в региональном масштабе. Президент принял Дмитрия Мезенцева (он завершает свою миссию посла России в нашей стране). А с понедельника официально заступает на пост госсекретаря Союзного государства. Союзнические интересы отныне его главная забота.



Наши страны связывают самые тесные торгово-экономические контакты. Но погоня за прибылью и сиюминутные интересы белорусских и российских компаний, конечно, не главное. Сегодня союзникам нужна более глубокая стратегия сотрудничества. А быть вместе, объединять усилия требует время. Крепкие связи - это единственный успешный ответ на прессинг и санкции, которые стали непреложным инструментом давления, как на Минск, так и на Москву…



Региональное сотрудничество - еще одна грань союзной повестки. Есть регионы, где предстоит заметно подтянуть взаимодействие, а есть и те, что стали поистине образцом белорусско-российских контактов. Пример тому - Приморский край. Губернатор в Минске - шутка ли! - уже в восьмой раз. А запала работать вместе, похоже, не меньше, чем прежде. Но Александр Лукашенко предложит развивать сотрудничество еще и в трехстороннем формате.







Беларусь готова вести откровенный диалог с любым государством или регионом. Приморье - тот случай, когда 10 тыс. километров - не расстояние. Мы готовы предложить свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, развития пассажирского транспорта. Большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли.



Работа исключительно в практическое русло, нацеленность на проекты, дающие результат и выгоду для обеих сторон. Эта мысль стала ключевой и на встрече с послом Казахстана в Беларуси. В прошлом году наш товарооборот немного не дотянул до планки в миллиард долларов. Промышленность, АПК, строительство - то, где можем прибавить в сотрудничестве.



Импульс партнерству должен придать визит Президента Казахстана в Минск. Именно теплые личные отношения белорусского лидера и с нынешним главой страны Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом Назарбаевым стали локомотивом для продвижения сотрудничества.



