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Укрепление пояса добрососедства, а не конфронтация с соседними государствами - главное в пограничной политике Беларуси
Об этом Президент Александр Лукашенко заявил при утверждении решения на охрану госграницы. С этой традиционной процедуры начинается год для пограничной службы страны. Это возможность подвести итоги и конкретизировать задачи. Обстановка на белорусских рубежах всегда в числе важнейших вопросов госполитики. Международная ситуация такова, что приходится держать контур государства на постоянном контроле.
Хватает негативных моментов - попыток наркотрафика: так, за 2018 задержано более 450 кг запрещенных веществ, что почти в четыре раза больше, чем раньше. Существенно увеличился поток нелегалов: в прошлом году задержано 457 человек, пытавшихся попасть в Евросоюз через Беларусь. Однако усилия белорусской стороны дают свои результаты, и эффективность охраны границы повышается. Пограничники стараются максимально задействовать в работе новые технологии. Идет плановая модернизация и усиление рубежей. Возводятся новые технические системы охраны на границе с Литвой, Латвией и Украиной. Оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска.
При этом органы пограничной службы обязаны всегда быть бдительными, принимать меры для пресечения правонарушений и должны по мере необходимости вносить корректировки в охрану национальных рубежей. Создавая надежный щит от негатива, но включая зеленый свет для законопослушных путешественников и тех, кто следует транзитом через нашу страну. Речь шла о том, насколько сегодня органы пограничной службы способны противостоять вызовам. А их число, констатировал Александр Лукашенко, сегодня только возрастает.
По словам председателя Госпогранкомитета, именно на обеспечение безопасности на границе направлено увеличение штатной численности органов погранслужбы, развитие маневренных групп. Особенно - на южном направлении.
По итогам обстоятельного разговора об актуальных вопросах охраны белорусских рубежей Президент утвердил решение на охрану госграницы. Документ станет определяющим на ближайший год. Приоритеты для ведомства понятны: это и особое внимание безопасности кордона на южном направлении, и развитие инфраструктуры, и четкая работа во время ІІ Европейских игр. Главное - безопасность на границе.
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