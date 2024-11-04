Уже 700 тысяч! Белорусы активно оставляют подписи за действующего Президента страны

За действующего Президента Беларуси Александра Лукашенко, который участвует в электоральной гонке, уже собрано более 700 тыс. подписей. Об этом глава государства заявил журналистам во время посещения стадиона "Трактор", сообщила БЕЛТА.

"Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тыс. подписей собрано. Где-то так", - рассказал Александр Лукашенко.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты стартовал 7 ноября и завершится 6 декабря 2024 года. Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах (в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами), а также по месту жительства, работы (службы) избирателей.

Центризбиркомом были зарегистрированы семь инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Однако 12 ноября стало известно, что двое претендентов решили прекратить дальнейшее участие в электоральной кампании. Об этом заявили председатель Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин", начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова и председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков.

Таким образом, в настоящее время продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения пятерых кандидатов в Президенты.