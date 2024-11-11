В Беларуси бережно хранят память о прошлом, уверенно двигаются вперед и смело смотрят в будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА .

"Все достижения лауреатов и их деятельность имеют высокое духовное и патриотическое звучание. Особенно важно это сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы. Мы бережно храним память о прошлом, уверенно двигаемся вперед и смело смотрим в будущее", - отметил глава государства.

Он поблагодарил лауреатов за достижения и победы, заметив, что важно и другое: "Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, осознаете. Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела, такие же добрые, человечные и очень нужные. Поэтому из года в год мы встречаемся на этой сцене с людьми, которыми движут самые искренние чувства - верность своему призванию и любовь к родной земле".