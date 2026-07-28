В Беларуси начинают работу послы 9 государств

Нейрократко

Многополярность и уважение национального суверенитета - приоритеты внешней политики Беларуси. Все это созвучно концепции стран глобального большинства, частью которых (по праву) считает себя наша страна. Об этом сегодня заявил глава белорусского государства на церемонии вручения верительных грамот.

Послы 9 государств начинают свою миссию в нашей стране. Многие из них представляют как раз государства глобального большинства. Это страны Азии, Латинской Америки, Африки. Они, как и Беларусь, разделяют идеи справедливого многополярного мира и выступают против западного диктата.

Глава белорусского государства рассчитывает, что миссия дипломатов будет насыщена значимыми событиями и конкретными результатами.

Послы 9 государств начинают свою миссию в Беларуси

В Беларуси обновился дипломатический пул. Свою работу в нашей стране начинают послы 9 государств: Бразилия, Корея, Ливия, Монголия, Мьянма, Перу, Руанда, Саудовская Аравия и Узбекистан. Со многими из этих стран у Беларуси давнее и плотное взаимодействие. К тому же совсем недавно состоялся и обмен визитами на высшем уровне.

Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств

В руках у дипломатов папки с теми самыми верительными грамотами. Эти документы и есть аккредитация для работы в нашей стране. Первое впечатление уже сложилось.

quote "Беларусь - великолепная страна, очень зеленая. Ваша агрокультура - одна из лучших в мире". Джозеф Нзабамвита, Чрезвычайный и Полномочный Посол Руанды в Беларуси:

А национальные костюмы - часть культурного кода.

Визит Лукашенко в Мьянму существенно усилил взаимодействие между странами

Маун Маун Со стал первым руководителем мьянманской дипмиссии в Беларуси. После ноябрьского визита нашего президента в Мьянму - взаимодействие существенно усилилось.

Статус генконсульства в Минске было решено повысить до уровня посольства. Беларусь также планирует открыть свое представительство в столице Нейпьидо.

В начале этого месяца Александр Лукашенко еще раз побывал в Мьянме. У нас есть конкретный план сотрудничества до 2028 года. В процессе реализации - совместные проекты в сфере промышленной кооперации.

Маун Маун Со, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мьянмы в Беларуси: "Отношения между нашими странами очень хорошие. Также очень хорошие отношения между нашими президентами. Это мой первый дипломатический опыт. Я приложу все усилия, чтобы продвигать и развивать экономические отношения".

Узбекистан настроен серьезно инвестировать в Беларусь

Сотрудничество с Узбекистаном сейчас особенно на слуху. В Беларуси только-только побывал с официальным визитом лидер этой страны Шавкат Мерзиеев. Узбекистан настроен серьезно инвестировать в Беларусь - в первую очередь в сельское хозяйство. Ради этого в Беларусь на работу и приехали трудовые мигранты.

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси: "Визит был историческим. Мы подняли наши двусторонние отношения на стратегическое партнерство, то есть на уровень стратегического партнерства. Сегодня моя миссия - прежде всего выполнять задачи, которые были поставлены нашими лидерами во время последних переговоров и реализовать декларацию о стратегическом партнерстве, те моменты, которые были указаны в этом документе, помимо того, дорожную карту, которую наши руководители согласовали до 30-го года".

В Беларуси проживают представители более 150 национальностей и народностей

В Беларуси рады абсолютно всем, кто приезжает с добрыми намерениями. У нас проживают, получают образование и работают представители более 150 национальностей и народностей. Дипломаты, представляющие 9 стран, - это преимущественно государства глобального большинства. У нас созвучные подходы во внешней политике и сами принципы работы на двустороннем треке.

"Многие из вас представляют государства глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства, - отметил глава белорусского государства. - Наша история, героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и права "людзьмі звацца", как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране".

Не только экономика, важна и культурная дипломатия. Скоро послы полноценно познакомятся с культурой нашей страны. И вообще у них еще все впереди: и фестиваль национальных культур в Гродно, и Александрия и Славянка. Да и белорусы поближе узнают традиции стран, которые представляют дипломаты.

"Несмотря на происходящее у наших границ сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусские, русские, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной "Славянский базар", - заметил Александр Лукашенко.

Новый пул дипломатов начинает работу в Беларуси

Безусловно, перед началом миссии дипломатам очень важно услышать "вводные" от белорусского Президента. Есть много нюансов: как строить свою работу и на что сделать упор.

"Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии", - подчеркнул Президент Беларуси.

Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности, подчеркнул белорусский лидер. "В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимых для этих сфер машиностроительных продуктов. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, гуманитарной сферы, в отношениях Беларуси и Республики Корея присутствует здоровый прагматизм, готовый развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей в первую очередь в экономической, технологической, инвестиционной сферах", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь усиливает партнерство с Ближним Востоком и Африкой

Беларусь существенно усилила свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке. Все проекты носят взаимовыгодный характер. При этом не собираемся работать по принципу "успеть все и сразу" - может не хватить ресурса. А все заинтересованы в качественной работе.

О стратегии Александр Лукашенко говорил на недавнем совещании по внешней политике. Все договоренности должны исполняться строго в срок - без бюрократии и проволочек.

Есть страны, где сотрудничество постоянно на слуху. А с некоторыми еще предстоит усилить темпы взаимодействия.

Мануэль Аугусто де Коссио Клювер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Беларуси: "Буквально накануне я посетил Минский тракторный завод. Они уже продают тракторы в Перу, и мы обсуждали планы по расширению сотрудничества. У нас сегодня особенный день, наш национальный праздник, День Независимости. И сегодня также важный день по другому поводу, потому что вступит в должность президент Перу госпожа Фухимори. Она станет первой женщиной, избранной на пост президента за 200 с лишним лет. Так что для меня очень интересно и важно быть здесь".

Пару слов за бокалом шампанского - тоже традиция. Уже неформально можно обсудить варианты сотрудничества. Настрой Президента - как мотивация.

Белорусский лидер ждет от дипломатов инициативы. Это и характеризует успешность любой миссии. Предложения, направленные на развитие дружественных и добрых связей между странами, будут рассмотрены очень оперативно.