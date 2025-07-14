В Беларуси подписан закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения

В целях совершенствования законов по вопросам государственного социального страхования с учетом практики их применения белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения". Об этом сообщает БЕЛТА.

Законом предусматривается предоставление плательщикам налога на профессиональный доход права самостоятельно доплачивать в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения взносы на пенсионное страхование для формирования своих будущих пенсионных гарантий.

Для индивидуальных предпринимателей устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в зависимости от полученных ими доходов. Также предусматривается продление сроков уплаты таких взносов и полная автоматизация процессов взаимодействия с ФСЗН.