В Беларуси создают Академию интеллектуальных технологий - кто сможет поступить и чему будут учить

Краткий пересказ от ИИ

Кто сможет учиться и чему будут учить в новой Академии интеллектуальных технологий, которую создадут в Беларуси? Совещание по этой теме 4 августа прошло во Дворце Независимости.

Президентом поддержаны основные условия функционирования нового вуза, специализации, по которым будут готовить кадры, и конечный результат: не просто дипломы, а стартапы, которые студенты будут запускать в качестве контрольной точки в образовании.

Все это направлено на то, чтобы готовить сразу изобретателей и разработчиков в прикладных сферах для реального сектора экономики.

Академия станет не классическим вузом, а главной кузницей для подготовки специалистов в сфере исследований и разработок.

Для студентов академии принципиально нигде не будет закрытых дверей: при необходимости их будут направлять в любые лаборатории страны, Академию наук, другие университеты и на реальные производства.

Расскажем, кто сможет там учиться и когда можно начинать готовиться.

Академия будущего

В списке участников совещания все, кто так или иначе касается и белорусской науки, и белорусских вузов: министр образования, глава Академии наук, курирующий вице-премьер, главы университетов. Академия, которую планируют создать, - нетипичный проект для Беларуси. Президент ориентирует: теории должно быть минимум по отношению к практике.

"Сразу хочу сказать: второе фундаментальное направление в Беларуси не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов. Но это должно быть прикладное направление. Прежде всего для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную, - обратил внимание Президент. - Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра".

Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, подчеркнул Александр Лукашенко. "Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры - мы должны определиться. Неважно, какой возраст человека. Главное, чтобы в голове у него что-то было. Это мое мнение, хочу услышать ваше", - сказал глава государства.

Впервые о новом формате обучения для экстраталантливых ребят, которые смогут выдержать и напряженный темп, и видят себя в конкретных проектах, заговорили в январе 2026 года. Тогда же прозвучало, что основной целью академии станет подготовка кадров для цифровой экономики, кибербезопасности и смежных высокотехнологичных направлений.

Медалисты в белорусских вузах

"Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов, президентских стипендиатов", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Задача для Администрации Президента и правительства - чтобы эти толковые, способные и талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу.

Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших вносит Национальный детский технопарк. Ежегодно около 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Правда, здесь Президент видит необходимость дополнительно посмотреть, насколько хорошо они потом обучаются в вузах и становятся ли по итогу специалистами в своей сфере.

Топовые специальности белорусских вузов

Вступительная кампания 2026 года по топовым проходным баллам на бюджет показала, что самые востребованные специальности сегодня - международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка, а также прикладная физика. Последняя открывает любые двери в IT-сферу и приборостроение, первая же позволит все это продавать. В детском технопарке школьники только начинают путь на такие специальности, и вот уже формируется система, куда пойти суперодаренным и, главное, стремящимся к результатам и абитуриентам, и студентам.

Академия не должна стать просто поставщиком дипломов

"Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стал рядовым вузом или просто поставщиком дипломов. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях".

Кроме образовательного трека, Президент ставит перед академией задачу стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Генерируя новые технологии и инженерные решения, нужно работать над повышением производительности предприятий, ростом экспорта и конкурентоспособности страны.

На каких условиях и кто сможет учиться в академии? Какими будут специальности? Большая часть ответов на вопросы - у министра образования. Акцент, который сделает глава государства: а что если учиться в академии захочет уже взрослый человек, специалист в определенной области?

Вместе с тем не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь, считает Президент. "Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию", - сказал он. Ведь для передовых, прорывных идей и разработок зачастую важен опыт, полученный в жизни и профессиональной деятельности.

150 человек в год - таким будет набор в академию

Каковы условия, утвержденные на этот момент? Общий набор в новую Академию интеллектуальных технологий будет составлять примерно 150 человек в год. Помимо экзаменов, абитуриенты будут сдавать внутренние испытания и проходить индивидуальные собеседования. И если для вчерашних школьников первые два курса посвятят интенсивному изучению в том числе общих дисциплин (как это принято в университетской практике), то дальше начнется работа над прикладными проектами.

Внутренний конкурс и персональные треки обучения

Андрей Иванец

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"На выходе не будет стандартных обычных дипломов. На выходе будет защита технологического стартап-проекта, где будет обоснование не только твоих компетенций, которые ты получил по специальности, но и реализация тех навыков в коммерциализации систем, тех результатов, которые есть. Поэтому, конечно, здесь мы видим три высшие школы, предполагаются по направлениям. Это естественные науки. И здесь мы видим то, что нам очень важно готовить по таким крупным направлениям, как фундаментальная прикладная математика, физика, химия. Высшая школа инженерных технологий. И третья - это высшая школа цифровых технологий. Мы говорим о том, что сегодня цифровая трансформация пронизывает насквозь все сферы и направления, поэтому здесь важна подготовка специалистов в области прикладного искусственного интеллекта, цифровых финансовых технологий, потому что мы видим то, что и технологии блокчейн, криптовалюта, белорусский электронный рубль - это то, что сегодня уже прочно входит в нашу жизнь".

Специалисты тоже смогут претендовать на поступление в академию

Что касается уж состоявшихся специалистов или уже студентов? Смогут ли они претендовать на обучение в академии, с учетом того, что у них, например, появился гениальный проект или принципиально новая идея, которая может быть востребована в реальном секторе экономики.

Владимир Караник

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Это не обязательно выпускники школы, это выпускники вузов, это состоявшиеся уже ученые, которые будут поступать в докторантуру для того, чтобы реализовать свои смелые идеи, защитить докторскую диссертацию и обогатить знания и прикладными, и фундаментальными результатами прикладных и фундаментальных научных исследований. Здесь должна быть возможность, вне зависимости от возраста, если у тебя есть прогрессивные идеи, если у тебя есть компетенция и ты готов работать на благо нашей страны, тебе должна быть предоставлена такая возможность".

Академия интеллектуальных технологий станет самым современным вузом в стране

С такими вводными еще неделю дал собравшимся Президент, чтобы докрутить концепцию до финальной версии. Подводя итог, если коротко описывать академию, то это будет самый современный вуз в стране для талантливых изобретателей в разных отраслях, которые сразу станут работать над конкретными проектами с финансовой поддержкой и смогут быстро адаптировать все новые технологии под задачи в стране.

Кирилл Залесский

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Давайте вспомним первые большие языковые модели, которые появились на рынке в открытом доступе 30 ноября 2022 года. С тех пор прошло меньше 4 лет. Выпускники, которые выпустились из вузов в этом году с бакалавриата, поступили в университет раньше, чем появились большие языковые модели и полностью перевернули не только наше взаимодействие с текстом и в целом с массивом информации, но и в промышленном плане, когда акцентом в мировом масштабе становится производство вычислительных ресурсов для того, чтобы эти большие языковые модели могли работать и приносить ощутимый результат. Соответственно, одна из целей создаваемой академии - обеспечить вот эту максимально оперативную абсорбцию всех новых технологий".

Когда заработает академия? В ближайшее время станут понятны сроки. Главное, что готовиться в нее можно будет практически на всех стадиях обучения. Неважно, школьник вы, студент или уже состоявшийся спец. Ключевой вопрос - есть ли у вас идеи, которые могут стать прорывными в сферах, важных для всех нас.