"В чем изюминка?" Лукашенко оценил успешный опыт БелИнтерГен-агро

Передовой опыт в сельском хозяйстве: производство высокобелкового молока и работа с генофондом крупного рогатого скота. Глава государства сегодня посетил молочно-товарный комплекс, принадлежащий БелИнтерГен-агро.

Опыт частника-энтузиаста, который в свое время рискнул и пошел на эксперимент, а сегодня предприятие в Узденском районе - центр племенного животноводства. Основной заработок получают с производства молока и делают ставку на реализацию племенных животных. Глава государства ориентирует губернатора Минской области масштабировать опыт на весь регион.

Президенту неоднократно рассказывали про энтузиаста из Узденского района. Было интересно приехать - посмотреть на опыт, а главное - результаты.

"Меня несколько удивило: доктор наук, будущий академик и вдруг все это бросил, поехал в деревню, взял захудалые две фермы, земли и начал там работать", - сказал Президент.

Иван Кысса рассказал, что ему было интересно начать заниматься на практике тем, что изучал в теории. "Я - восьмой ребенок в семье, крестьянский сын. С болгарскими, правда, корнями", - сказал он. Глава государства на это заметил, что в Беларуси неважно, какое у человека происхождение, равные возможности есть для всех.

Джерсейское молоко могут пить те, кто не переносит лактозу

Показатели здесь на высоком уровне. Молоко только класса экстра. Пород - с десяток, генофонд собирали со всего мира. Красная джерсейская дает молоко класса А2А2. Оно высоконасыщено белком и жирами. Пить его могут даже те, кто не переносит лактозу.

Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35268ce3-b691-4a0e-8a5a-97cef30997ad/conversions/29448b9b-5d38-4dbe-918b-2be4470d5efe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35268ce3-b691-4a0e-8a5a-97cef30997ad/conversions/29448b9b-5d38-4dbe-918b-2be4470d5efe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35268ce3-b691-4a0e-8a5a-97cef30997ad/conversions/29448b9b-5d38-4dbe-918b-2be4470d5efe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35268ce3-b691-4a0e-8a5a-97cef30997ad/conversions/29448b9b-5d38-4dbe-918b-2be4470d5efe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:

"Мы с моей супругой употребляем как раз только молоко джерсейской породы. Да, оно более вкусное, более высокое содержание жира, более высокое содержание белка. Там качество белка другое. Очень хорошие сыры получаются с этого молока. Мы его делаем дома и делаем у себя в лаборатории по сыроделию. Там производим такие сыры. У джерсейской породы молоко для производства сыра просто шикарное".

Технологическая и кадровая дисциплина

Выдерживаются самые высокие стандарты по части технологий и дисциплины. Сам директор называет корову инвестпроектом. Зарабатывают в основном на продаже молока. И постоянно вкладываются в дальнейшее развитие.

"Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Что ж тут перспективного в этом хозяйстве? Я приехал не для того, чтобы посмотреть, как скот кормят. Я хорошо знаю, как надо кормить скот. Но в чем изюминка этого хозяйства?" - с такого вопроса Александр Лукашенко начал рабочую поездку.

Как доложили Президенту, изюминка - в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d8690-35e5-498d-b74e-fd0c961e5054/conversions/45c2ea3c-2ed5-4e68-80d3-12166291c453-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d8690-35e5-498d-b74e-fd0c961e5054/conversions/45c2ea3c-2ed5-4e68-80d3-12166291c453-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d8690-35e5-498d-b74e-fd0c961e5054/conversions/45c2ea3c-2ed5-4e68-80d3-12166291c453-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d8690-35e5-498d-b74e-fd0c961e5054/conversions/45c2ea3c-2ed5-4e68-80d3-12166291c453-xl-___webp_1920.webp 1920w

Технологическая дисциплина - фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион (все белорусского производства), особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи.

Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:

"Основа рациона за счет грубых кормов. 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Мы каждую корову контролируем 365 дней в году. У нас 6 программ работает на это".

Это пример того, что современное животноводство может быть высокотехнологичным, а главное прибыльным бизнесом. Помимо производства молока здесь занимаются племенным разведением. Отвечают за хороший генофонд дойного стада.

Чтобы увеличить производство молока, нужно обратить внимание на два аспекта: качество кормов и генетические ресурсы. С кормами ситуация более-менее понятна: научились составлять сбалансированные рационы с добавлением премиксов, аминокислот и других необходимых веществ, отметила кандидат экономических наук Надежда Котковец.

А вот над генетикой, по ее словам, предстоит еще поработать. Это хозяйство является одним из передовых в этом направлении, и уже добилось значительных успехов. Именно поэтому производственные результаты так высоки.

Продовольственная безопасность страны

Еще на заре независимости по поручению Президента в каждой области были созданы селекционно-генетические центры. Хорошая генетика - залог продовольственной безопасности.

Обеспечить своих людей качественным молоком и молочной продукцией, мясом - вот самоцель. В Беларуси сейчас развивают и мясные породы. Можно получить продукцию с высокой добавленной стоимостью и заработать на ее экспорте.

Президент о сохранении колхозов и поддержке перспективных фермеров

"Я сегодня приехал для того, чтобы только что-то разумное найти (в вопросе развития животноводства. - Прим. ред.). А разумное в одном - соблюдение технологической дисциплины. А технологии нам понятны давным-давно, еще с тех времен. Что тут нового? Вовремя кормить, вовремя доить и молоко продавать нормально, - отметил Президент.

"Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того чтобы людей накормить. Северная страна (в зоне рискованного земледелия. - Прим. ред.) рискованного земледелия", - сказал глава государства.

Высказался Александр Лукашенко и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве.

Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство. "Мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается передачи земель частникам, позиция Александра Лукашенко такая: "Надо аккуратно это делать и видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали".

Экономику здесь не скрывают, наоборот гордятся цифрами. Себестоимость тонны молока - 850 рублей, а продают 1258 рублей за тонну. И это еще средняя цена. На комплексе содержится более 1300 голов крупного рогатого скота. Их обслуживает компактный штат, всего 13 человек. Но больше и не нужно, все автоматизировано. Сотрудников здесь не обижают, зарплата на МТК более 3500 рублей.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d017eb1-07e3-4664-a4ea-2638a856f939/conversions/8a63a3b0-03d8-4b0f-8b0b-2edd436c340b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d017eb1-07e3-4664-a4ea-2638a856f939/conversions/8a63a3b0-03d8-4b0f-8b0b-2edd436c340b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d017eb1-07e3-4664-a4ea-2638a856f939/conversions/8a63a3b0-03d8-4b0f-8b0b-2edd436c340b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d017eb1-07e3-4664-a4ea-2638a856f939/conversions/8a63a3b0-03d8-4b0f-8b0b-2edd436c340b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Молодец, что не жлобствуешь. Крестьяне же люди такие: деньги дал - будут работать, денег не дал - работать не будут", - заметил Президент.

Сохранность КРС

За животными здесь смотрят как за детьми. Буквально трясутся. У каждой коровы - чип, в реальном времени следят за состоянием здоровья. Падеж на МТК есть небольшой - менее процента.

Президент высказался об условиях содержания: "Если падежа нет, значит, хорошие".

"Падеж 0,8 %. Бывает всякое. Это же производство", - сказал директор ООО "БелИнтерГен".

Родившись, теленок корову не сосет ни грамма, в течение часа его забирают.

"Какие мы варвары все-таки, - заметил Президент. - Быков в стаде нет - искусственное осеменение. Теленка не держишь под коровой".

"Все сделано как надо, - заверил Иван Кысса. - В течение часа корова и теленок находятся вместе. Но недопустимо, чтобы сосали маму. Нельзя".

Строительство телятников и МТК

Что касается условий содержания - дворцов здесь не строили. В недавней командировке Президента в Гомельскую область мы видели куда более дорогостоящие варианты. Понятно, если есть деньги, можно строить, но Александр Лукашенко всегда ориентирует на экономичный вариант.

"Алексей Иванович (председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. - Прим. ред.), вот это нам надо. Это дешево. А то, что ты там строишь "курорт". Вот скотине надо это. И просто, и понятно. И за месяц можно построить, - сказал он. - В Витебской области в отдельных хозяйствах именно это надо делать. Здесь сложностей никаких нет".

Президенту подарили корову джерсейской породы

Президенту подарили корову джерсейской породы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e99a7de-2858-4ed2-9210-0ce935932598/conversions/a9945728-8eae-4ed7-96be-9acab4370249-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e99a7de-2858-4ed2-9210-0ce935932598/conversions/a9945728-8eae-4ed7-96be-9acab4370249-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e99a7de-2858-4ed2-9210-0ce935932598/conversions/a9945728-8eae-4ed7-96be-9acab4370249-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e99a7de-2858-4ed2-9210-0ce935932598/conversions/a9945728-8eae-4ed7-96be-9acab4370249-xl-___webp_1920.webp 1920w

На президентской ферме пополнение. Главе государства сегодня подарили Мусю, корову джерсейской породы. Благодаря небольшому весу ей нужно значительно меньше корма по сравнению с крупными породами. Суточный удой с такой коровы составляет до 30 литров.