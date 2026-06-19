3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
"В чем изюминка?" Лукашенко оценил успешный опыт БелИнтерГен-агро
Передовой опыт в сельском хозяйстве: производство высокобелкового молока и работа с генофондом крупного рогатого скота. Глава государства сегодня посетил молочно-товарный комплекс, принадлежащий БелИнтерГен-агро.
Опыт частника-энтузиаста, который в свое время рискнул и пошел на эксперимент, а сегодня предприятие в Узденском районе - центр племенного животноводства. Основной заработок получают с производства молока и делают ставку на реализацию племенных животных. Глава государства ориентирует губернатора Минской области масштабировать опыт на весь регион.
Президенту неоднократно рассказывали про энтузиаста из Узденского района. Было интересно приехать - посмотреть на опыт, а главное - результаты.
"Меня несколько удивило: доктор наук, будущий академик и вдруг все это бросил, поехал в деревню, взял захудалые две фермы, земли и начал там работать", - сказал Президент.
Иван Кысса рассказал, что ему было интересно начать заниматься на практике тем, что изучал в теории. "Я - восьмой ребенок в семье, крестьянский сын. С болгарскими, правда, корнями", - сказал он. Глава государства на это заметил, что в Беларуси неважно, какое у человека происхождение, равные возможности есть для всех.
Джерсейское молоко могут пить те, кто не переносит лактозу
Показатели здесь на высоком уровне. Молоко только класса экстра. Пород - с десяток, генофонд собирали со всего мира. Красная джерсейская дает молоко класса А2А2. Оно высоконасыщено белком и жирами. Пить его могут даже те, кто не переносит лактозу.
Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:
"Мы с моей супругой употребляем как раз только молоко джерсейской породы. Да, оно более вкусное, более высокое содержание жира, более высокое содержание белка. Там качество белка другое. Очень хорошие сыры получаются с этого молока. Мы его делаем дома и делаем у себя в лаборатории по сыроделию. Там производим такие сыры. У джерсейской породы молоко для производства сыра просто шикарное".
Технологическая и кадровая дисциплина
Выдерживаются самые высокие стандарты по части технологий и дисциплины. Сам директор называет корову инвестпроектом. Зарабатывают в основном на продаже молока. И постоянно вкладываются в дальнейшее развитие.
"Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Что ж тут перспективного в этом хозяйстве? Я приехал не для того, чтобы посмотреть, как скот кормят. Я хорошо знаю, как надо кормить скот. Но в чем изюминка этого хозяйства?" - с такого вопроса Александр Лукашенко начал рабочую поездку.
Как доложили Президенту, изюминка - в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов.
Технологическая дисциплина - фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион (все белорусского производства), особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи.
Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:
"Основа рациона за счет грубых кормов. 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Мы каждую корову контролируем 365 дней в году. У нас 6 программ работает на это".
Это пример того, что современное животноводство может быть высокотехнологичным, а главное прибыльным бизнесом. Помимо производства молока здесь занимаются племенным разведением. Отвечают за хороший генофонд дойного стада.
Чтобы увеличить производство молока, нужно обратить внимание на два аспекта: качество кормов и генетические ресурсы. С кормами ситуация более-менее понятна: научились составлять сбалансированные рационы с добавлением премиксов, аминокислот и других необходимых веществ, отметила кандидат экономических наук Надежда Котковец.
А вот над генетикой, по ее словам, предстоит еще поработать. Это хозяйство является одним из передовых в этом направлении, и уже добилось значительных успехов. Именно поэтому производственные результаты так высоки.
Продовольственная безопасность страны
Еще на заре независимости по поручению Президента в каждой области были созданы селекционно-генетические центры. Хорошая генетика - залог продовольственной безопасности.
Обеспечить своих людей качественным молоком и молочной продукцией, мясом - вот самоцель. В Беларуси сейчас развивают и мясные породы. Можно получить продукцию с высокой добавленной стоимостью и заработать на ее экспорте.
Президент о сохранении колхозов и поддержке перспективных фермеров
"Я сегодня приехал для того, чтобы только что-то разумное найти (в вопросе развития животноводства. - Прим. ред.). А разумное в одном - соблюдение технологической дисциплины. А технологии нам понятны давным-давно, еще с тех времен. Что тут нового? Вовремя кормить, вовремя доить и молоко продавать нормально, - отметил Президент.
"Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того чтобы людей накормить. Северная страна (в зоне рискованного земледелия. - Прим. ред.) рискованного земледелия", - сказал глава государства.
Высказался Александр Лукашенко и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве.
Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство. "Мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем", - подчеркнул белорусский лидер.
Что касается передачи земель частникам, позиция Александра Лукашенко такая: "Надо аккуратно это делать и видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали".
Экономику здесь не скрывают, наоборот гордятся цифрами. Себестоимость тонны молока - 850 рублей, а продают 1258 рублей за тонну. И это еще средняя цена. На комплексе содержится более 1300 голов крупного рогатого скота. Их обслуживает компактный штат, всего 13 человек. Но больше и не нужно, все автоматизировано. Сотрудников здесь не обижают, зарплата на МТК более 3500 рублей.
"Молодец, что не жлобствуешь. Крестьяне же люди такие: деньги дал - будут работать, денег не дал - работать не будут", - заметил Президент.
Сохранность КРС
За животными здесь смотрят как за детьми. Буквально трясутся. У каждой коровы - чип, в реальном времени следят за состоянием здоровья. Падеж на МТК есть небольшой - менее процента.
Президент высказался об условиях содержания: "Если падежа нет, значит, хорошие".
"Падеж 0,8 %. Бывает всякое. Это же производство", - сказал директор ООО "БелИнтерГен".
Родившись, теленок корову не сосет ни грамма, в течение часа его забирают.
"Какие мы варвары все-таки, - заметил Президент. - Быков в стаде нет - искусственное осеменение. Теленка не держишь под коровой".
"Все сделано как надо, - заверил Иван Кысса. - В течение часа корова и теленок находятся вместе. Но недопустимо, чтобы сосали маму. Нельзя".
Строительство телятников и МТК
Что касается условий содержания - дворцов здесь не строили. В недавней командировке Президента в Гомельскую область мы видели куда более дорогостоящие варианты. Понятно, если есть деньги, можно строить, но Александр Лукашенко всегда ориентирует на экономичный вариант.
"Алексей Иванович (председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. - Прим. ред.), вот это нам надо. Это дешево. А то, что ты там строишь "курорт". Вот скотине надо это. И просто, и понятно. И за месяц можно построить, - сказал он. - В Витебской области в отдельных хозяйствах именно это надо делать. Здесь сложностей никаких нет".
Президенту подарили корову джерсейской породы
На президентской ферме пополнение. Главе государства сегодня подарили Мусю, корову джерсейской породы. Благодаря небольшому весу ей нужно значительно меньше корма по сравнению с крупными породами. Суточный удой с такой коровы составляет до 30 литров.
Визит главы государства на БелИнтерГен - это и реклама от Президента предприятию и мотивация для других фермеров, для страны - технологии, которые обеспечивают прибыль и продовольственную безопасность. Здесь когда-то рискнул частник и добился результатов. Хороший пример, как надо, для тех, кто работает на МТК государственной формы собственности. Все-таки есть разница, когда вкладываешь свои, а не государственные деньги.