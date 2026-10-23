В Европе не спешат менять курс в отношении Украины, несмотря на позицию США.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Мы наблюдали, как Трамп буквально в своих последних речах попытался в очередной раз надавить на Зеленского, ему было прямо сказано, что нужно выборы объявлять. Прямо было сказано, что и американский народ уже не хочет этой поддержки Украины, это все во вред вообще Западу идет, но такое чувство, что речи эти пламенные не достигли адресата или, по крайней мере, его ни в чем не убедили, потому что с обратной стороны есть Евросоюз, а есть западные партнеры, которые ни в коем случае не согласятся отказаться в моменте даже под сильнейшим давлением от поддержки киевской хунты, от поддержки милитаризации Украины по одной простой причине - они столько лет лишали свое население и свои бюджеты социалки, все это прикрывая историей того, что нам нужно вкачивать в вооруженные силы Украины деньги".