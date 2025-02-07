Технологичные проекты, промышленная кооперация, рост торговли. 7 февраля в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с главой Башкортостана. К нам приехала представительная делегация российского региона. Беларусь настроена плотнее сотрудничать с республикой. Речь не только о поставках техники и продовольствия (и здесь наша страна готова предоставить партнерам выгодные финансовые инструменты), но и об открытии сервисных центров. Президент поддержал и создание башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Это открывает большие возможности для наших производителей на рынке Поволжья. Наталья Бреус подробнее о белорусско-российских переговорах.

После традиционного январского затишья в Минске снова встречают делегации российских регионов. В начале недели - губернатора далекого Хабаровского края, а сегодня, 7 февраля, более близкого главу Башкортостана. Разговоры об их и нашей морозной погоде в кулуарах для разогрева. Главное на повестке - это, конечно, вопросы общей экономики. В прошлом году сбавили в товарообороте - минус процентов 5-6. Нужно наверстывать, а в идеале вернуться бы на допандемийный уровень.

Глава государства в начале встречи подчеркнул, что между Беларусью и российским регионом сложились неплохие отношения, есть ряд совместных технологических проектов. "Но, откровенно говоря, мы немножко сбавили обороты в прошлом году (может, статистика не совсем точно дает информацию). Мы где-то на 5-6 % в товарообороте снизили, - сказал Александр Лукашенко. - Мы просто обязаны в этом году нарастить этот товарооборот и превзойти $315 - 320 млн, которые мы наработали".

Президент обратил внимание, что на двустороннем уровне налажено взаимодействие во многих сферах, есть хороший потенциал для его наращивания. "Нам с вами комфортно и очень выгодно сотрудничать, потому что ваша республика - это европейский центр Российской Федерации, наиболее продвинутый, развитый центр, если брать в целом регионы. Поэтому нам выгодно сотрудничать с вами и вместе работать", - отметил глава государства.

Например, стороны уже плотно работают в машиностроении, есть совместное предприятие по сборке и продаже тракторов. Беларусь направляет в российский регион узлы, комплектующие для тракторов, в Башкортостане их собирают, добавляя определенные детали, и получается востребованная продукция. "Очень хороший спрос на нее", - заметил Президент.

Спрос на собранные в республике тракторы хороший. 7 млн гектаров пашни там - это огромное поле деятельности. Беларусь и Башкортостан связаны не одно десятилетие, начинали с того, чем сильны и что востребовано в регионе - с промышленного производства и кооперации. Не только тракторы. С помощью МАЗа и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод заметно обновил парк техники. Производство выросло в 5 раз.

"Это не благотворительность ни в коем случае с нашей страны. Для нас это крайне выгодный вариант сотрудничества. Мы и дальше готовы с вами работать по тем направлениям, которые мы имеем", - подчеркнул глава государства. Отдельно Александр Лукашенко упомянул о планах Беларуси по открытию производственно-сервисного центра "Амкодор" в Уфе. "Техника нужна будет всегда, особенно для такой огромной России. Дороги вы строите, молодцы, и федерального уровня, занимаетесь строительством дорог регионального уровня. А без техники не обойтись. Мы полностью можем удовлетворить спрос на эту технику и вместе работать сначала по сборке, а потом и совместному производству техники, похожей на "Амкодор", по этим технологиям", - предложил Президент.

Даже несмотря на то что в самом Башкортостане сильное АПК, белорусскому продовольствию у них зеленый свет. Местные жители голосуют за наши продукты рублем, которыми там торгует почти сотня магазинов. Готовы не только накормить, но и одеть жителей региона. Потенциал для развития сотрудничества есть во многих отраслях - от легкой промышленности до нефтехимии и не только.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Башкортостан проводили совместную работу в области беспилотников для агропромышленного комплекса. В этой связи Президент предложил продолжать и расширять взаимодействие: "Опыт есть, наработки определенные есть. Рынок сегодня хороший. Думаю, надо двигаться в этом направлении". Характеризуя в целом отношения с российским регионом, глава государства еще раз акцентировал внимание на заинтересованности Беларуси в развитии совместной работы по широкому спектру направлений. "Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил за теплый прием и возможность обсудить перспективы сотрудничества. Пользуясь случаем, он поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах: "Мы считаем, что это очень важное событие не только для Беларуси, но и для наших государств".

Один из важных итогов переговоров - создание башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Президент идею поддержал. Для этого потребуется изменение законодательства Российской Федерации. Но с такой инициативой башкирская сторона уже выступила. Оно того стоит.

"Мы упредили территорию с определенным преференциальным статусом, начиная со льготы по утильсбору. Преференций даже больше, чем в обычной особой экономической зоне, которые есть в Российской Федерации. Территория достаточно большая, там могут разместиться 5 технопарков. Чтобы люди там работали, мы даже думали о совместном строительстве арендного жилья. Но поскольку это предложение с участием иностранного представителя, для этого необходимо изменить федеральное законодательство - то, чем мы сейчас занимаемся" - заявил Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия).

Это были факты и итоги для журналистов, также глава Башкортостана делился впечатлениями с подписчиками.

Снижение в торговле не радует правительство. Но учитывая уровень взаимодействия Минска и Уфы это точно поправимо. Здесь надежда и на совместную рабочую группу, которая подскажет, где приложить руку, чтобы торговля росла.

"Вообще мы очень неплохо взялись за пассажирский транспорт. Я присутствовал на церемонии передачи новых троллейбусов и автобусов регионам Башкортостана. Помню этот эмоциональный подъем, наши разговоры с водителями, которые были неподдельно рады тому, что после долгих лет работы на не совсем новой технике они сели за руль новых, современных машин. А это все благодаря тому вниманию, которое вы уделяете этой важнейшей сфере. Надо бы посмотреть, наверное, и на модернизацию трамвайного парка Уфы. Совместный проект можно реализовать по восстановлению самих трамвайных тележек силами предприятий Башкортостана и установке на них новых кузовов Белкоммунмаша. Такой проект даст соответствующую прибавку и вашей промышленности, и промышленности Беларуси", - заявил Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.