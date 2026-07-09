В Минске состоятся переговоры лидеров Беларуси и Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом. 9 июля начинается основная часть - переговоры глав государств с участием делегаций.

Совместная рабочая программа стартовала 8 июля со встречи в формате тет-а-тет. Александр Лукашенко пригласил коллегу в гости.

Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное, непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. "Думаю, у нас будет хорошая встреча и мы обсудим все вопросы закулисья. И открытые, и закрытые вопросы. Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился. Притом давно готовился. Я вас еще раз приветствую у меня дома", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. "Мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениваться мнениями по всем вопросам, - сказал он. - На самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита (официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан в феврале 2024 года. - Прим. ред.) у нас совершенно другие уже взаимоотношения на всех уровнях".

Президент Узбекистана, в частности, отметил регулярные встречи на уровне руководителей правительств, парламентов, министерств.

Активно развиваются деловые контакты и межрегиональные связи, свидетельством чему стало проведение в Минске на полях визита III Форума регионов Беларуси и Узбекистана. "Впервые я с собой такую делегацию привез - 230 компаний, предпринимателей Узбекистана находятся сегодня в Минске. Форум на самом высоком уровне. Очень много перспективных проектов", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он также отметил динамичное развитие Беларуси: "Ехал, видел, как динамично страна развивается. Люди радостные. На улицах порядок, как всегда. Как полагается, при вас страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. У нас есть хорошая возможность обменяться мнениями и поговорить".

Как ожидается, сегодня на высшем уровне лидеры рассмотрят актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества. Центральное направление - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов, в том числе декларация об установлении между Беларусью и Узбекистаном стратегического партнерства.