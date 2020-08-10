В адрес Александра Лукашенко на протяжении всего дня поступают поздравления

Первым с победой на выборах Президента Беларуси поздравил Председатель КНР. Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Александра Лукашенко страна обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства.



Президент России Владимир Путин в поздравительном письме выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений. Лично с победой на выборах в телефонном разговоре Александра Лукашенко поздравили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Самые теплые пожелания и искренние слова поддержки Александру Лукашенко передали президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.



