В Беларусь с официальным визитом прибыл президент Египта

Самолет Абделя Фаттаха аль-Сиси приземлился в Национальном аэропорту Минск. Сегодня у президента Египта пройдет встреча с премьер-министром Беларуси и представителями деловых кругов, а завтра с Главой белорусского государства во Дворце Независимости. Особое внимание Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси уделят торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.