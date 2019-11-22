В Беларуси будут развивать систему защищенной связи

В Беларуси тестируют систему защищенных мобильных звонков. Об этом шла речь вчера у Президента на совещании по развитию правительственной связи. Наработки и технологии в этой области особо ценятся во всем мире. Защита данных на таком уровне - вопрос независимости и хранения госсекретов ценой в десятки миллиардов долларов. Отсюда столь пристальное внимание к отечественному продукту, и что важнее - к национальной школе шифрования. Она есть далеко не у каждого, даже продвинутого в технологиях государства. Поэтому Беларусь продолжит в национальных и коммерческих интересах ускоренно развивать эту область высоких технологий.



Кроме того, Глава государства встретился с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов из компании "Эмаар Пропертиз", она известна не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире как крупный девелопер. Активы "Эмаар Пропертиз" оцениваются "Блумберг"в 30 миллиардов долларов. В портфель наиболее известных проектов входят такие здания, как самый высокий в мире небоскреб "Бурдж Халифа" и крупнейший торгово-развлекательный комплекс "Дубай Молл". Речь на встрече во Дворце Независимости шла о возможностях сотрудничества и совместных проектах.



