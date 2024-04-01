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В Беларуси изменен закон о кредитных историях, что предусматривает и на что направлен документ
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О кредитных историях". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на впресс-службубелорусского лидера.
Данным документом предусматривается расширение источников формирования кредитных историй за счет юридических лиц, реализующих товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты (предоставление соответствующих сведений в Кредитный регистр предполагается на добровольной основе); возможность установления физическим лицом запрета на предоставление кредитного отчета; исключительно целевое использование кредитных отчетов для нивелирования рисков злоупотребления сведениями, содержащимися в них; увеличение количества кредитных отчетов, предоставляемых Национальным банком субъекту кредитной истории без уплаты вознаграждения, с одного до двух.
Положения закона направлены на повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий, а также на предотвращение недобросовестного использования кредитных отчетов пользователями кредитных историй.
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