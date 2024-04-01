В Беларуси изменен закон о кредитных историях, что предусматривает и на что направлен документ

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О кредитных историях". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на впресс-службубелорусского лидера.

Данным документом предусматривается расширение источников формирования кредитных историй за счет юридических лиц, реализующих товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты (предоставление соответствующих сведений в Кредитный регистр предполагается на добровольной основе); возможность установления физическим лицом запрета на предоставление кредитного отчета; исключительно целевое использование кредитных отчетов для нивелирования рисков злоупотребления сведениями, содержащимися в них; увеличение количества кредитных отчетов, предоставляемых Национальным банком субъекту кредитной истории без уплаты вознаграждения, с одного до двух.