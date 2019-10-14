В Беларуси может появиться профильный университет для подготовки IT-кадров

В Беларуси может появиться новое учебное заведение. Займется оно подготовкой кадров для компаний, работающих в цифровой сфере.



Такую инициативу IT-сообщества, как и развитие отрасли в целом, обсуждают сегодня во Дворце Независимости. На совещании Президент Александр Лукашенко отметил, что такие термины, как информатизация и цифровизация, должны быть понятны всему населению Беларуси, более того, актуален вопрос внедрения электронного правительства. Напомним, что на V Всебелорусском собрании поставили задачу уже к 2020 году внедрить этот пакет технологий в государственную систему.



В ближайшее время пройдет большое совещание по всем вопросам цифровой трансформации страны. Ведь в пятилетней программе социально-экономического развития именно информатизация - один из главных вопросов. А в экономике отрасль показывает стабильный рост: в Парке высоких технологий работает свыше 70 000 человек. Это 684 резидента, которые генерируют пятую часть всего белорусского экспорта.



