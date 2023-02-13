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В Беларуси появился республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал Указ № 36, подготовленный в целях приведения Указа № 13 "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации" от 16 января 2020 года в соответствиис Указом № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" от 7 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с документом данный фонд переименован в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.
Предусмотрена возможность для государственных органов и организаций использовать средства фонда на разработку технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития.
Кроме того, расширены направления расходования средств фонда на приобретение нематериальных активов и финансирование работ (услуг) Центра цифрового развития (разработка технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Минсвязи) и Центра перспективных исследований (научно-исследовательские работы, организационно-техническое обеспечение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития).
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