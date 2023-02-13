В Беларуси появился республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал Указ № 36, подготовленный в целях приведения Указа № 13 "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации" от 16 января 2020 года в соответствиис Указом № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" от 7 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом данный фонд переименован в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.

Предусмотрена возможность для государственных органов и организаций использовать средства фонда на разработку технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития.