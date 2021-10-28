В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных - указ подписал Президент

В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных. Указ подписал сегодня глава государства.



О необходимости его создания шла речь на совещании у Президента буквально неделю назад. Тогда глава государства напомнил, что в мае был принят закон, направленный на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Для его реализации и контроля этой сферы было принято решениесоздать отдельную структуру.



В частности, центр наделен правом проверять соблюдение законодательства о персональных данных, выносить письменные требования об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов. Данные меры помогут исключить вторжение в частную цифровую жизнь и обезопасить от нежелательных "сливов" персональной информации.