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В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных - указ подписал Президент
В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных. Указ подписал сегодня глава государства.
О необходимости его создания шла речь на совещании у Президента буквально неделю назад. Тогда глава государства напомнил, что в мае был принят закон, направленный на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Для его реализации и контроля этой сферы было принято решениесоздать отдельную структуру.
В частности, центр наделен правом проверять соблюдение законодательства о персональных данных, выносить письменные требования об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов. Данные меры помогут исключить вторжение в частную цифровую жизнь и обезопасить от нежелательных "сливов" персональной информации.
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