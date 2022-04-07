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В Беларуси приостанавливают платежи недружественным иностранным резидентам

В Беларуси приостанавливают платежи недружественным иностранным резидентам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ № 137 "Об исполнительных документах". Об этом сообщает БелТА со ссылкой пресс-службу главы государства.

Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия.

Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов. Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.

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