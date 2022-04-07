В Беларуси приостанавливают платежи недружественным иностранным резидентам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ № 137 "Об исполнительных документах". Об этом сообщает БелТА со ссылкой пресс-службу главы государства.

Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия.