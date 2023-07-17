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В Беларуси расширен перечень оснований для перерегистрации издателей и производителей печатной продукции
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь "Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь", который направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в сфере издательской деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.
Законом предусматривается расширение перечня оснований для перерегистрации издателей и производителей печатной продукции, а также для приостановления действия свидетельства о государственной регистрации в качестве издателя.
Кроме того, Министерство информации наделяется полномочиями на принятие решений о приостановлении действия свидетельств о государственной регистрации издателей и упразднение полномочий суда на принятие таких решений.
Фото: БЕЛТА
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