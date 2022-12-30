В Беларуси с 1 января 2023 года меняются подходы к формированию целевого бюджетного фонда национального развития

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 459, которым внесены корректировки в указ № 637 от 28 декабря 2005 года "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития". Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Документом изменяются с 1 января 2023 года подходы к порядку формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития.

Предусматривается, в частности, переход от определения перечня государственных организаций и сумм уплаты ими в этот фонд к установлению условий, по которым организации признаются плательщиками в фонд. Расширяется круг плательщиков с включением в их число дочерних организаций, учрежденных государственными предприятиями. Для этого Совет Министров наделяется соответствующими полномочиями на установление условий признания организаций плательщиками в фонд, порядка исчисления и сроков перечисления организациями части прибыли в фонд, норматива отчисления части прибыли в фонд.