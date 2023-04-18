В Беларуси совершенствуется ведение госстатистики

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 114 "О вопросах государственной статистики". Документ направлен на приведение положения о Национальном статистическом комитете в соответствие с законом от 30 декабря 2022 года № 238-З, а также на обеспечение возможности использования информационной системы Белстата государственными организациями, уполномоченными на ведение госстатистики, пишет БЕЛТА.