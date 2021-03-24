3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья
Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы.
Президент посетил кожевенное производство
Однако Глава государства категорически против этого решения. Альтернатива - так называемый союз поставщиков, переработчиков и кожевенных предприятий, чтобы в итоге увеличить потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.
Президент пообщался с трудовым коллективом
От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия. Условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. Спрос и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии в Гатове снова в начале следующего года.
, что, несмотря на тренд в ряде европейских стран, Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. Обсудили и другие вопросы, так, новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, а на здоровье экономить не будут. Уже через неделю в стране начнется производство вакцины от COVID-19 по российским технологиям.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера