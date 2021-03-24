В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья

Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы.





Президент посетил кожевенное производство

Однако Глава государства категорически против этого решения. Альтернатива - так называемый союз поставщиков, переработчиков и кожевенных предприятий, чтобы в итоге увеличить потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.

Президент пообщался с трудовым коллективом

От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия. Условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. Спрос и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии в Гатове снова в начале следующего года.