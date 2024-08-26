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В Беларуси создадут базовую сотовую связь для населения - соответствующий указ подписал Александр Лукашенко

В Беларуси создадут базовую сотовую связь для населения - соответствующий указ подписал Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службубелорусского лидера.

В целях повышения доступности сотовой связи, в том числе в сельской местности, главой государства принято решение об установлении обязательных для сотовых операторов требований к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. При нарушении этих требований сотовые операторы будут привлечены к ответственности.

В соответствии с документом сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

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