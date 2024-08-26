В Беларуси создадут базовую сотовую связь для населения - соответствующий указ подписал Александр Лукашенко

В целях повышения доступности сотовой связи, в том числе в сельской местности, главой государства принято решение об установлении обязательных для сотовых операторов требований к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. При нарушении этих требований сотовые операторы будут привлечены к ответственности.