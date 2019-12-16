В Беларуси усовершенствуют порядок и условия привлечения к административной ответственности

Практику применения мер административной ответственности и грядущие изменения законодательства обсуждают сегодня у Президента.



Тема на слуху постоянно. Во-первых, из-за статистики. Она (особенно на первый взгляд) ставит под сомнение законопослушность наших граждан. За неполные 5 лет зафиксировано 16 миллионов административных нарушений, в итоге к ответственности привлечены около трех с половиной миллионов белорусов. И все та же статистика показывает, что за этими цифрами нередко стоит много вопросов относительно справедливости наказаний. Пожалуй, каждый автовладелец хоть раз да получал внезапно "письмо счастья" или вынужден был нарушать ПДД из-за отсутствия парковочных мест. Кстати, административные санкции в Беларуси в более чем 80 % случаев касаются безопасности дорожного движения. В этом плане накручивают цифры антистатистики камеры фото- и видеофиксации. О недостатках в административном процессе Глава государства говорил сегодня с КГБ, МВД, Верховным судом, Комитетом госконтроля, парламентом и Администрацией Президента. Кстати, экс-глава политического штаба, а ныне спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня получила личное поручение от Президента.



Результаты этого совещания станут основой для работы экспертной комиссии. По поручению Президента в ее состав войдут руководители госорганов, парламентарии и ученые. В течение полугода им предстоит совместная работа, чтобы подготовить документ, который усовершенствует порядок и условия привлечения к административной ответственности. И только после одобрения Главой государства соответствующий законопроект будет внесен в парламент. Подробности совещания в наших следующих выпусках.



