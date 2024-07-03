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В Беларуси видят необходимость более активного участия "семьи ШОС" в решении глобальных вопросов продбезопасности
В Беларуси видят необходимость более активного участия "семьи ШОС" в решении глобальных вопросов продовольственной безопасности, во многом вызванных односторонними принудительными мерами (санкциями). Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью международному информационному агентствуКазинформв преддверии саммита ШОС в Астане, сообщает БЕЛТА. "Одно из уже очевидных сегодня последствий незаконных санкций - серьезное обострение проблемы голода в мире", - подчеркнул белорусский лидер.
Он привел пример того, как ограничения на транзит белорусских калийных удобрений - а они составляют порядка 20% их мирового производства - спровоцировали серьезный рост цен на них. "Как следствие, многие страны были вынуждены отказаться от их использования, драматически ухудшив качество и сократив объемы урожая", - констатировал глава государства.
По данным ООН, в 2023 году каждый пятый житель планеты в 59 странах столкнулся с острой нехваткой продовольствия, более 280 млн человек по всему миру голодают, более 36 млн детей в возрасте до 5 лет в 32 странах остро недоедают. Общий показатель голодающего населения за 7 лет вырос с 10 % до 20 %.
"Поэтому Беларусь вместе со странами ШОС готова последовательно реализовывать антисанкционные подходы, заложенные в Самаркандской декларации и решениях предстоящего саммита ШОС", - резюмировал белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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