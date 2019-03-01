В "БелЭкспо" идут последние приготовления к "Большому разговору с Президентом"

Буквально полтора часа остается до начала "Большого разговора с Президентом". Глава государства встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ в административном комплексе "БелЭкспо". В мероприятии примут участие более 200 человек - журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии.

И прямо сейчас на связи со студией наш политический обозреватель Илона Красутская.

Еще 1,5 часа до начала "Большого разговора с Президентом", но мы, журналисты, и те, кто обеспечивают техническую составляющую мероприятия, уже давно на работе. Такая пунктуальность предсказуема, ведь для нас, репортеров, это уникальная возможность увидеть, а после рассказать обо всех этапах подготовки этого масштабного мероприятия. И, как говорят в журналисткой среде, подсмотреть какие-то "фишки".

Пока идут последние приготовления, гости начнут собираться где-то через полчаса, тоже заранее, ведь состав участников немалый - более 200 человек. Рассадка, именные места уже определены. Сразу хочу сказать, что таким же внушительным будет и пул журналистов, присутствующих и освещающих эту встречу. Сотня человек. Это репортеры, представители печатных и электронных СМИ, блогеры, руководители крупных изданий. Специально, чтобы задать свой вопрос белорусскому Президенту, прилетели гости из Китая, Франции, США, Германии, Польши. Перечислять можно долго.

По словам пресс-секретаря Главы государства, "Большой разговор с Президентом" станет важнейшим мероприятием в преддверии подготовки к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту. Это такая хорошая обратная связь, чтобы понять, что на данный момент особенно волнует людей и экспертное сообщество.

Я чуть раньше говорила о деталях так называемой закадровой части мероприятия, так вот что сразу бросается в глаза - это, конечно, стол. Он диаметром 12 метров. За этим столом рядом с Президентом разместятся 39 гостей. В процессе встречи на трех экранах будут транслироваться видеовопросы, обращения не только из разных регионов страны, но и зарубежья. Знаем, что адресовать свои вопросы Главе государства планируют и совсем юные белорусы.

Формат встречи, все располагает к непринужденному, доверительному диалогу. Да и мы, журналисты, по опыту можем подтвердить, что атмосфера на этом мероприятии будет максимально приближена к неформальной. Это не пресс-конференция, это действительно большой диалог на самые различные темы. Что называется, на злобу дня. Несколько дней эксперты прогнозировали самые резонансные вопросы и актуальные темы. Я попрошу сейчас режиссеров показать несколько мнений.

И, как известно, Александр Лукашенко никогда не ограничивает по хронометражу. Все прекрасно помним дебют пару лет назад в этих же антуражах. Тогда впервые состоялся подобный открытый диалог Главы государства с общественностью, он стал резонансным. Встреча продолжалась более 7 часов. Но спустя два года даже интересно проанализировать, какие вопросы и проблемы звучали, а главное - нашли решение.

А вот на этот раз заранее даже сложно прогнозировать, сколько Президент будет общаться с участниками. Их много, много тем для обсуждения, вопросов - нужно многим уделить внимание. Поэтому, кто знает, возможно, и будет побит рекорд прошлой подобной встречи.