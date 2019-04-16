В Белом дворце в Анкаре проходит встреча Александра Лукашенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом

В Белом дворце - официальной резиденции президента Турции - в эти минуты проходит встреча Александра Лукашенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры предваряла церемония официальной встречи белорусского лидера.





Протокольные мероприятия в Турции отличаются национальным колоритом. Так, еще на подъезде кортеж белорусского лидера встретила кавалерия из 40 всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот.





Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, под которые по национальной протокольной практике был сделан 21 выстрел.