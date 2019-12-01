В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Что не попало в новостные выпуски

Главные военно-политические новости этой недели приходили из столицы Кыргызстана. В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Его уже называют самым закрытым в истории. Все встречи лидеров проходили без присутствия прессы. Почему такой формат предпочли организаторы, не известно. Хотя повестка была предельно открытой. В ней порядка 20 вопросов: от реализации контртеррористической стратегии, до празднования 75-летия Победы.



Обсуждали отдельно темы проведения совместных учений и укрепление таджикско-афганской границы - буквально пару дней назад защиту рубежей отрабатывали в Таджикистане на совместных маневрах. По легенде, на участок границы напали террористы. Их, конечно, ликвидировали. А, по словам самих военных, работать слаженно позволяет и отсутствие языковых барьеров.



А вот с кем еще предстоит найти общий язык ОДКБ - это с Североатлантическим альянсом. На этом сделал акцент наш Президент. Согласитесь, не логично, когда два военно-политических блока, которые должны обеспечивать безопасность на территории от Ванкувера до Владивостока, не контактируют друг с другом.



Не может не беспокоить и наращивание контингента НАТО у западных рубежей ОДКБ, т.е. у наших границ, и мы об этом много рассказывали. Все это помножено на затянувшееся противостояние ведущих мировых держав, хотя нет сомнений, что такое положение вещей устраивает очень многих сильных мира сего - на таких конфликтах обычно и сколачивают и финансовый и политический капиталы. Конечно, в этой ситуации наш военный союз должен сказать свое слово. Вот что по этому поводу заявил Александр Лукашенко.







Ситуация вокруг зоны ответственности ОДКБ, да и на планете в целом, существенно видоизменяется. Александр Лукашенко убежден, что организация должна адекватно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, детально и комплексно анализировать обстановку, вырабатывать соответствующие предложения и инициативы. Являясь важным механизмом обеспечения безопасности в Евразийском регионе, ОДКБ должна поступательно расширять внешнеполитическое направление, укреплять свой международный авторитет, считает белорусский лидер.



У официального Минска есть ряд конкретных инициатив: это мирный диалог - условно "Хельсинки-2", и европейская декларация о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, и пояс цифрового добрососедства. Все они направлены на снижение напряженности не только в регионе, но и в мире.



Впрочем, как рассказала наша коллега, Ольга Макей, которая работала эти дни в Бишкеке, в пресс-центре шутили: это еще и саммит журналистов. Чем не повод встретить хороших знакомых из разных стран! А дружба ведь тоже объединяет! В следующем репортаже то, что не попало в новостные выпуски. Где живут президенты на саммитах, кто выдворил прессу из зала, а еще разберем автографы лидеров с точки зрения графологии.



Государственная резиденция N1 или "Ала-Арча". Место встречи президентов - в живописном предгорье Тянь-Шаня. Выпавший недавно снег создал особое настроение для гостей, и дополнительную работу для местных служб. С порядком, кстати, справились на отлично. До блеска натерли даже ледяной мрамор огромного навеса, который на саммите даже не использовался.







Вот эта огромная юрта - дом приемов. Именно сюда Президент Кыргызстана пригласит своих коллег на официальный прием. Это, конечно, мероприятие не для прессы. И прессу, наверняка, там тоже не ждут, но мы попробуем посмотреть, как выглядит юрта изнутри.



Забегая вперед, скажем, нужную дверь мы все-таки нашли. Но в юрту вернемся позже. А пока посмотрим, где на саммите президентов поселили.







В резиденции "Ала-Арча" создали максимально комфортные условия проживания для всех президентов. Каждому выделен отдельный особняк. Например, в этом живет Президент Казахстана. Посмотрим, где живет Президент Беларуси. Видно белорусский флаг. Рядом чуть дальше - Президент Таджикистана.







Как и в большой политике, здесь на территории резиденции, все они - соседи. Правда, без границ: расстояния между домиками - в минуту ходьбы. Кстати, у каждого особняка - свое название - из географии Кыргызстана. "Ак Буура" - это река, "Айгуль Тоо" - гора, а Александру Лукашенко достался коттедж под названием "Сон Куль" - это озеро. Символичный выбор для лидера Синеокой.



Как изнутри выглядят гостевые дома, можно найти на сайте госрезиденции. Кстати, судя по рекламе, в "Ала-Арче" можно и частные мероприятия проводить. В каком конкретно особняке сделаны фото, непонятно, но интерьеры классические. На территории резиденции можно и в бильярд сыграть, и в бане попариться. Но такими услугами президенты вряд ли пользовались, график был расписан буквально по минутам. Даже к соседу - Президенту Кыргызстана - Александр Лукашенко приезжает на машине.







На этой встрече лидеры детально обсудят двусторонние отношения. Товарооборот предстоит наращивать, и идеи проектов уже есть. Кыргызстану интересны наши лифты, автобусы и коммунальная техника.



Тем временем, в залах, где вот-вот появятся лидеры ОДКБ, последние приготовления. Казалось бы, что сложного в церемонии фотографирования? Выстроились - и снимок готов. Но сотрудники местного протокола церемонию долго репетировали. На полу даже сделали специальные метки, чтобы главы государств правильно стали.



Лидеры появляются в зале. Но вот. Путин Россию потерял. Президент Кыргызстана по-товарищески сориентировал.



Встреча в узком составе, где в рамках ОДКБ обсуждаются, пожалуй, самые секретные президентские вопросы, прошла без прессы. Несколько протокольных кадров, на которых видно - за стол пригласили и Станислава Зася. С 1 января и на ближайшие три года он - генсекретарь ОДКБ. Тем временем в зале, где пройдет встреча в расширенном составе, в ожидании президентов и журналисты, и министры. Обсуждают документы, что-то гуглят. А вот и Шойгу приехал.



В узком составе президенты общались часа два с половиной. Но вот когда главы государств появились в зале пленарного заседания и лидер Кыргызстана начал выступление - журналисты услышали самую страшную для себя фразу.



Это значит, журналисты в этот момент остались без хлеба. Если, конечно, не удалось рассмотреть эксклюзивные пометки от руки Президента Казахстана. Ключевые моменты выступлений лидеров пришлось выяснять у участников переговоров.







Александр Лукашенко делает акцент на самых актуальных проблемах и инициативах. Политическое и экономическое противостояние между ведущими мировыми державами, безусловно, беспокоит. Особенно, когда под удар от развала ДРСМД попадает вся международная безопасность. На это у Минска - свое предложение - принять Декларацию ответственных стран о не размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. И вот здесь как раз стоит упомянуть о еще одной белорусской мирной инициативе - альтернативе Хельсинкскому процессу.







Александр Лукашенко поднимает и вопрос милитаризации западных рубежей ОДКБ и называет ситуацию безосновательной. С этим соглашаются все участники саммита. За последние годы группировка альянса, включая силы США, выросла в 13 раз. Ничто иное, как бряцание оружием.



А вот новая гонка вооружений нам не нужна. Это неизменная позиция официального Минска. И да, если на планете где-то и "рванет" - ОДКБ отреагирует, как единый кулак.



Президент Кыргызстана в выступлении остановится на угрозах, будущий председатель - Президент России говорит о стратегии на 2020 год и о расширении круга друзей. Кстати, появление статуса Наблюдателя и Партнера при ОДКБ - было белорусской инициативой. И.о Генсека ОДКБ Валерий Семеряков на саммите представил своего преемника, Станислава Зася.



На саммите лидеры работали так плотно, что орехи и сухофрукты остались не тронутыми. Но чаю все-таки выпили.



В итоге президенты и один премьер-министр подписывают полтора десятка документов. Кстати, Никол Пашинян постоянно отвлекается на мобильный телефон. И таки выкладывает фотографию с саммита. На ней - подписи всех лидеров ОДКБ, пост собрал несколько тысяч лайков.







Ну а мы с этой фотографией отправились к эксперту. Не зря же говорят, подпись - это сжатая форма портрета личности. Что расскажут завитки в автографах?



А вот сложнее всего, говорит эксперт, подделать подписи президентов Кыргызстана и Таджикистана. Уж слишком много там деталей.



Ну а тем временем, в юрте, о которой мы рассказывали в начале сюжета - последние приготовления к официальному приему для глав государств. Здесь как раз сервируют столы. Говорят, меню составляют с учетом предпочтений лидеров. Но этот прием так и останется за кадром.







Репортеров и туда не пустили. Впрочем, и у журналистов пресс-центра - время обеда. Меню, конечно, попроще.



Но главное - это пища для ума, которую саммит оставил и журналистам, и военным экспертам, и аналитикам. Итоги саммита еще предстоит переварить. Но самое важное, что сегодня демонстрирует ОДКБ (даже несмотря на разногласия в других интеграциях) - это единство. А в сфере безопасности - это важнейший фактор.

