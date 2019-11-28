В Бишкеке состоялся саммит ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко

Лидеры стран - участниц военно-политического блока в узком и расширенном составах обсудили самые острые вопросы и перспективные проекты. Учитывая важность обсуждаемых тем, эти переговоры были закрытыми для прессы. Репортерам позволили снять лишь первые протокольные кадры. Среди них также заявление хозяина саммита - главы Кыргызстана. А вот подробности того, что же конкретно обсуждали лидеры государств, журналистам удалось узнать благодаря тезисам, которые опубликовали пресс-службы.







В своем выступлении Александр Лукашенко сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности

Глава белорусского государства, в частности, высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами. Александр Лукашенко упомянул о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поэтому Беларусь выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении этого оружия в Европе.

Тем актуальней видится еще одна белорусская инициатива о возобновлении полноформатного диалога по вопросам международной безопасноститак называемые"Хельсинки-2".

"С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом, направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евроатлантике и Евразии"

- отметил в своем выступлении белорусский лидер.

Была поднята и тема растущей численности группировки НАТО на западных рубежах ОДКБ и в непосредственной близости от границ Беларуси

Хотя такое количество войск и не представляет прямой военной угрозы, однако такая милитаризация вынуждает вырабатывать адекватные ответные меры дипломатического, информационного и военного характера. В целом подчеркнута необходимость избежать новой гонки вооружений. По словам Главы государства, региональные вооруженные конфликты (в том числе тлеющего характера) остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, а также нелегальной миграции и незаконного транзита оружия. Пример тому - Украина, на востоке которой уже пятый год продолжается вооруженное противостояние, гибнут люди, среди которых и мирные жители.

Беларусь приветствует наметившийся прогресс в вопросах исполнения минских соглашений и начало конструктивного диалога в рамках трехсторонней контактной группы. Разговор получился очень обстоятельным, в прямом смысле затрагивающим жизненно важные вопросы.

По итогам саммита журналисты поинтересовались мнением Главы белорусского государства о дальнейшей роли ОДКБ.

Станислав Зась - новый Генеральный секретарь ОДКБ

Сегодня на саммите утвердили и нового Генсекретаря ОДКБ. На эту должность назначен Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. К своим обязанностям он приступит 1 января.