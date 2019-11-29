В Бишкеке завершился саммит ОДКБ

Лидеры стран - участниц Организации на специальной сессии обсудили самые актуальные темы и острые вопросы. И хотя для журналистов заседание прошло за закрытыми дверями, пресс-службы опубликовали тезисы выступлений. Президент Беларуси призвал коллег сделать упор на мирные инициативы. Особенно это касается политического противостояния ведущих мировых держав. Обсудили и тему НАТО. Альянс активно наращивает войска на своих восточных рубежах, а это граница стран ОДКБ. Отметил Александр Лукашенко и региональные конфликты. Одна из главных бед Европы - война в Донбассе. Прекратить ее и вернуть мир востоку Украины - приоритетная задача.



Также с первого января следующего года должность генсека ОДКБ займет Станислав Зась - секретарь Совета безопасности Беларуси. В целом же глобальная повестка Организации - серьезный повод экспертам и политологам обсудить, какие шаги в дальнейшем сделает военно-политический блок.

