В четверг Глава государства принял ряд важных кадровых решений

Строительство внутренней вертикали власти - в центре внимания на этой неделе. Выстраивать политику будущего Беларуси предстоит и новым назначенцам. В четверг Глава государства принял несколько важных кадровых решений. Честно говоря, назначение новых лиц стало для многих, в том числе и для нас, неожиданностью.



Так, Администрацию Президента отныне возглавляет бывший заместитель председателя КГБ Беларуси. Александр Лукашенко откровенно рассказал, почему руководителем по сути своего политического штаба он выбрал именно силовика (такое происходит впервые, и колебаний, по словам Президента, было много.) Одним из приоритетов работы на новом месте для Игоря Сергеенко станет кадровый вопрос.



А вот должность заместителя главы Администрации была вакантной. Валерия Мицкевича избрали в парламент седьмого созыва. На его место Президент назначил Ольгу Чуприс. Она профессор, до этого работала проректором БГУ. Впрочем, ее страсть и любовь на всю жизнь -юридический факультет БГУ. А потому совсем не удивительно, что Александр Лукашенко поручил ей взять на контроль именно вопросы законодательства и административно-правовые режимы.



У Натальи Кочановой, а она на посту главы политического штаба отработала 3 года, отныне новая должность, причем не менее ответственная. Она заняла одно из 8-ми мест Совета Республики по квоте Президента. И уже в пятницу была избрана спикером верхней палаты парламента. По решению белорусского лидера, компанию ей в Совете Республики составят Анатолий Исаченко - его, кстати, выбрали вице-спикером, Михаил Русый и Сергей Рачков возглавят профильные комиссии.



Определились в конце недели и с председателем нижней палаты парламента. А вот здесь никакой интриги - в четвертый раз место спикера займет Владимир Андрейченко. Его кандидатуру путем тайного голосования поддержали 109 из 110 депутатов.



