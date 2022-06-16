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В долгу не останемся - Лукашенко о потенциале сотрудничества Беларуси и Индии
Центр геополитики и мировой экономики смещается на Восток, а Юго-Восточная Азия становится магнитом для инвесторов и бизнеса со всей планеты. Наш Президент призывает учитывать актуальный геополитический расклад. И уверен: Беларусь должна занять свое место в растущей экономике Азиатского региона.
Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с послом Индии в нашей стране Алоком Ранджаном Джа.
К тесному сотрудничеству нас подталкивает и мощный экономический пресс. На этом фоне Беларусь расширяет сотрудничество со странами дальней дуги - это один из приоритетов экономической политики, и Индия тому пример. Отношения наших стран многогранны: их упрочивает немало совместных инициатив и проектов. За 30 лет дипотношений сделано немало, но партнеры рассчитывают прибавлять! И для этого есть все предпосылки: и политическая воля, и экономические интересы.
Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за аккуратную и взвешенную позицию в отношении Беларуси. "Я не скажу, что все абсолютно урегулировано, что у нас нет никаких проблем, но я надеюсь, что проблемы, существующие в наших взаимоотношениях, решаемы", - отметил глава государства.
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