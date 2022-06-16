В долгу не останемся - Лукашенко о потенциале сотрудничества Беларуси и Индии

Центр геополитики и мировой экономики смещается на Восток, а Юго-Восточная Азия становится магнитом для инвесторов и бизнеса со всей планеты. Наш Президент призывает учитывать актуальный геополитический расклад. И уверен: Беларусь должна занять свое место в растущей экономике Азиатского региона.

Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с послом Индии в нашей стране Алоком Ранджаном Джа.

К тесному сотрудничеству нас подталкивает и мощный экономический пресс. На этом фоне Беларусь расширяет сотрудничество со странами дальней дуги - это один из приоритетов экономической политики, и Индия тому пример. Отношения наших стран многогранны: их упрочивает немало совместных инициатив и проектов. За 30 лет дипотношений сделано немало, но партнеры рассчитывают прибавлять! И для этого есть все предпосылки: и политическая воля, и экономические интересы.