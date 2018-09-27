В Душанбе вместе с другими главами государств Александр Лукашенко принял участие в неформальном ужине

Сразу из аэропорта кортеж белорусского лидера направился в правительственную резиденцию президента Таджикистана. Вместе с другими главами государств, которые уже прибыли в Душанбе для участия в саммите, Александр Лукашенко принял участие в неформальном ужине. Президенты в прямом смысле смогли пообщаться в неформальной атмосфере без галстуков. Итак, завтра предстоит большая работа. Наиболее принципиальная тема саммита - безопасность. В целом главы государств обсудят около двух десятков вопросов. Ожидается принятие ряда заявлений.